Шмигаль розповів про підготовку енергетики до майбутніх атак рф — Finance.ua

Шмигаль розповів про підготовку енергетики до майбутніх атак рф Сьогодні 09:14 — Енергетика

Шмигаль розповів про підготовку енергетики до майбутніх атак рф

Уряд України почав підготовку захисту об'єктів енергетичної інфраструктури до майбутніх обстрілів з боку росії.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання Кабінету Міністрів.

«Готуємося до зими та відновлюємо енергетику: генерацію, мережі розподілу, теплоелектростанції, ТЕЦ, котельні. До грудня плануємо додати в енергосистему 2,9 ГВт потужності», — заявив він.

Читайте також Україна отримала 508 систем Tesla Powerwall для зберігання електроенергії

За словами Шмигаля, в Україні розпочалась підготовка до захисту енергооб'єктів від ворожих атак. Так, одним із способів захисту є децентралізація генерації. На думку прем'єра, російські терористи атакуватимуть насамперед статичні великі електростанції, але не зможуть вразити пересувні невеликі об'єкти.

«Уряд спрощує процедури зі встановлення мобільних генеруючих газотурбінних установок та супутньої інфраструктури. Також знімаємо бюрократичні перепони для проведення повітряних ліній електропередачі та підстанцій. Це пришвидшить енергетичне відновлення і створить міцну, менш вразливу для ворога систему», — підкреслив він.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.