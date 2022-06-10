У Канаді назвали вартість заблокованих і заморожених російських активів — Finance.ua

У Канаді назвали вартість заблокованих і заморожених російських активів

Вчора 15:16

У Канаді назвали вартість заблокованих і заморожених російських активів у країні.

Про це йдеться у повідомленні на сайті канадської поліції.

«Поліція звітує, що у Канаді з 24 лютого по 7 червня належним чином були заморожені активи на загальну приблизну суму 123,031,866.85 канадських доларів і були заблоковані транзакції на загальну приблизну суму у 289,090,090.74 канадських доларів», — йдеться у повідомленні.

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Загалом Канада заблокувала 412,1 млн канадських доларів (328 мільйонів доларів США — ред.).

Це було зроблено відповідно до закону про спеціальні економічні заходи стосовно росії.

При цьому, відповідно до обмежень, передбачених законом про конфіденційність, наразі немає можливості надати більш конкретну інформацію щодо цих сум, але інформація періодично оновлюватиметься.

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