У Канаді назвали вартість заблокованих і заморожених російських активів — Finance.ua

У Канаді назвали вартість заблокованих і заморожених російських активів
Вчора 15:16
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У Канаді назвали вартість заблокованих і заморожених російських активів у країні.
Про це йдеться у повідомленні на сайті канадської поліції.
«Поліція звітує, що у Канаді з 24 лютого по 7 червня належним чином були заморожені активи на загальну приблизну суму 123,031,866.85 канадських доларів і були заблоковані транзакції на загальну приблизну суму у 289,090,090.74 канадських доларів», — йдеться у повідомленні.