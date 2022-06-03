Канада запускає нову програму підтримки українських біженців — Finance.ua

Канада запускає нову програму підтримки українських біженців

Вчора 12:18 — Особисті фінанси

Канада запускає нову програму підтримки українських біженців

Українські біженці, які прибувають до Канади, можуть претендувати на урядову фінансову допомогу в розмірі 3 тисячі доларів.

Про це оголосив міністр імміграції Канади Шон Фрейзер.

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«Наша підтримка українців, які тікають від російської війни, не припиняється щойно вони прилітають до Канади. Ми продовжимо допомагати тим, хто мусить шукати притулок і хоче процвітати у нових громадах по всій країні. Ця одноразова фінансова допомога буде дуже важливою у вирішенні нагальних потреб українців, які покинули так багато, аби знайти безпеку в Канаді», — сказав Фрейзер.

У міністерстві імміграції уточнили, що кожен дорослий український біженець може отримати 3000 доларів, а неповнолітній — 1500 дол.

Як отримати допомогу

Для отримання цієї одноразової допомоги, потрібно мати рахунок у канадському банку, а також належні міграційні документи, видані за програмою Канадсько-українського дозволу на екстрені подорожі.

Заявки на отримання виплат приймаються на спеціальному онлайн-порталі

Нагадаємо, у середині березня Канада оголосила про відкриття тимчасової міграційної програми для українських шукачів притулку, яка дає змогу три роки жити й працювати у країні. Українці також можуть претендувати на безплатне проживання протягом перших двох тижнів по прильоті, фінансову підтримку й допомогу в пошуку роботи.

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