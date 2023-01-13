У Кабміні розповіли про головні принципи післявоєнного відновлення енергосектору — Finance.ua
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У Кабміні розповіли про головні принципи післявоєнного відновлення енергосектору

Енергетика
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У Кабміні розповіли про головні принципи післявоєнного відновлення енергосектору
У Кабміні розповіли про головні принципи післявоєнного відновлення енергосектору
Україна повністю змінює енергетичну парадигму та поділяє цілі і тенденції Європи. У післявоєнному відновленні енергосектора велика увага приділятиметься безпеці. А одним із варіантів підвищення надійності забезпечення споживачів енергоресурсами є розвиток локальної генерації.
Про це заявив заступник міністра енергетики Микола Колісник.
«Насамперед — це енергетична безпека. Йдеться не лише про усунення гібридних загроз, а й про фізичний захист об’єктів генерації, систем розподілу... Децентралізація енергетичної генерації та розподілу дозволить окремим населеним пунктам знизити залежність від великих об’єктів генерації та стати на шлях самозабезпечення», — зазначив заступник міністра.
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За його словами, у поєднанні з відповідальним споживанням енергії це допоможе не лише економити ресурси, а й підвищувати енергетичну безпеку на рівні міст чи громад.
Крім того, післявоєнне відновлення орієнтуватиметься на використання вітчизняних ресурсів у поєднанні з новими технологіями.
«Необхідно розвивати альтернативні види палива, відновлювану енергетику. У нас великий потенціал виробництва біометану», — додав Колісник.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УБР
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