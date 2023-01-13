У Кабміні розповіли про головні принципи післявоєнного відновлення енергосектору — Finance.ua

У Кабміні розповіли про головні принципи післявоєнного відновлення енергосектору Сьогодні 16:16 — Енергетика

У Кабміні розповіли про головні принципи післявоєнного відновлення енергосектору

Україна повністю змінює енергетичну парадигму та поділяє цілі і тенденції Європи. У післявоєнному відновленні енергосектора велика увага приділятиметься безпеці. А одним із варіантів підвищення надійності забезпечення споживачів енергоресурсами є розвиток локальної генерації.

Про це заявив заступник міністра енергетики Микола Колісник.

«Насамперед — це енергетична безпека. Йдеться не лише про усунення гібридних загроз, а й про фізичний захист об’єктів генерації, систем розподілу... Децентралізація енергетичної генерації та розподілу дозволить окремим населеним пунктам знизити залежність від великих об’єктів генерації та стати на шлях самозабезпечення», — зазначив заступник міністра.

За його словами, у поєднанні з відповідальним споживанням енергії це допоможе не лише економити ресурси, а й підвищувати енергетичну безпеку на рівні міст чи громад.

Крім того, післявоєнне відновлення орієнтуватиметься на використання вітчизняних ресурсів у поєднанні з новими технологіями.

«Необхідно розвивати альтернативні види палива, відновлювану енергетику. У нас великий потенціал виробництва біометану», — додав Колісник.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УБР За матеріалами:

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