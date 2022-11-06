У Грузії стрімко зростають ціни на житло: з чим це пов'язано — Finance.ua

У Грузії стрімко зростають ціни на житло: з чим це пов'язано
Ціни на нерухомість в Грузії зросли на 10,7% у порівнянні з аналогічним періодом 2021 року. Найбільше подорожчали квартири у тбіліських районах Мтацмінда та Ваке.
Про це пише Jam News.
Такі дані за підсумками жовтня надала Національна статистична служба Грузії. Що стало причиною зростання цін на житло — розповідаємо далі.
Причина подорожчання — наплив росіян
У рамках дослідження було проаналізовано як первинний, так і вторинний ринок Тбілісі. Окрім цього, враховувалися ціни на багатоповерхівки та приватні будинки.
Результати свідчать, що у третьому кварталі 2022 року, індекс цін на житлову нерухомість зріс на 3,2%, якщо порівнювати із другим кварталом поточного року. Водночас проти показників минулого року середній індекс збільшився на 17,5%.
Найдорожчі квартири у столиці — у таких районах:
- Мтацмінда,
- Ваке,
- Сабуртало.
Найдешевші — у Самгорі та Ґлдані.
Ціни на нерухомість Грузії підскочили після того, як громадяни росії масово почали тікати від мобілізації.
За статистикою, цьогоріч до Грузії в’їхало на 511% більше росіян, ніж торік. За офіційними даними, у вересні 2022 року російсько-грузинський кордон перетнули 222 274 громадян росії.
Нагадаємо, у Грузії відбулася серія акцій протесту з вимогою запровадження візового режиму для росіян, проте уряд ніяк не відреагував.
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