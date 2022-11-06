У Грузії стрімко зростають ціни на житло: з чим це пов'язано — Finance.ua

У Грузії стрімко зростають ціни на житло: з чим це пов'язано Вчора 15:38 — Нерухомість

У Грузії стрімко зростають ціни на житло: з чим це пов'язано

Ціни на нерухомість в Грузії зросли на 10,7% у порівнянні з аналогічним періодом 2021 року. Найбільше подорожчали квартири у тбіліських районах Мтацмінда та Ваке.

Про це пише Jam News

Такі дані за підсумками жовтня надала Національна статистична служба Грузії. Що стало причиною зростання цін на житло — розповідаємо далі.

Причина подорожчання — наплив росіян

У рамках дослідження було проаналізовано як первинний, так і вторинний ринок Тбілісі. Окрім цього, враховувалися ціни на багатоповерхівки та приватні будинки.

Результати свідчать, що у третьому кварталі 2022 року, індекс цін на житлову нерухомість зріс на 3,2%, якщо порівнювати із другим кварталом поточного року. Водночас проти показників минулого року середній індекс збільшився на 17,5%.

Найдорожчі квартири у столиці — у таких районах:

Мтацмінда,

Ваке,

Сабуртало.

Найдешевші — у Самгорі та Ґлдані.

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Ціни на нерухомість Грузії підскочили після того, як громадяни росії масово почали тікати від мобілізації.

За статистикою, цьогоріч до Грузії в’їхало на 511% більше росіян, ніж торік. За офіційними даними, у вересні 2022 року російсько-грузинський кордон перетнули 222 274 громадян росії.

Нагадаємо, у Грузії відбулася серія акцій протесту з вимогою запровадження візового режиму для росіян, проте уряд ніяк не відреагував.

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