У Грузії ще на пів року продовжили програму допомоги для біженців з України — Finance.ua

У Грузії ще на пів року продовжили програму допомоги для біженців з України
Міністр охорони здоров’я Грузії Зураб Азарашвілі заявив, що програму допомоги українським біженцям у Грузії продовжено на шість місяців.
Про це повідомляє Новини-Грузія.
«Держава з лютого активно підтримує українських біженців. Спочатку ними займалися мерія та департамент туризму, а з 15 липня — Агентство у справах переселенців. Ми маємо спеціальні пункти на кордонах, куди можна звернутися за допомогою. Ми допомагаємо сім’ям із щомісячною орендною платою, а також надаємо соціальну допомогу. Ми продовжили цю програму на шість місяців», — сказав Азарашвілі.
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Міністр додав, що на сьогодні в Грузії 500 сімей з України отримують допомогу для оплати оренди квартир — по 300 ларі на сім’ю (це трохи більш як 100 доларів). Крім того, понад 1050 осіб отримують щомісячну соціальну допомогу — 45 ларі на особу.
За даними посольства України, з 24 лютого на території Грузії перебувають 25 990 громадян України, з них 6 980 — діти.
За даними посольства на початок жовтня, грошову допомогу від уряду Грузії для оплати орендованого житла отримали 2 745 сімей українських біженців або 5 361 особа.
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