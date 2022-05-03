У Греції почали будівництво терміналу для скрапленого газу — Finance.ua
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У Греції почали будівництво терміналу для скрапленого газу

Вчора 19:36Енергетика
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У Греції почали будівництво терміналу для скрапленого газуУ Греції почали будівництво терміналу для скрапленого газу
В Александруполісі на півночі Греції розпочинається будівництво плавучого терміналу СПГ, який сприятиме поетапній відмові ЄС від російського газу.
«Плавучий термінал СПГ в Александруполісі допоможе досягти мети ЄС щодо поетапної відмови від російського газу якнайшвидше, як було вирішено Європейською радою в березні», — пояснив прес-секретар Євроради Баренд Лейтс.
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За його словами, проект «запропонує нові джерела та маршрути постачання природного газу та підвищить надійність постачань до Греції, Болгарії та інших країн регіону».
Новий плавучий термінал потужністю 5,5 млрд куб. м на рік має запрацювати наприкінці 2023 року. Оператор проекту Gastrade SA повідомляв у січні, що газ може розподілятися на ринки Греції, Болгарії, Румунії, Сербії та Північної Македонії, Молдови та України.
До речі, у країні вже працює один термінал СПГ — Revithoussa LNG компанії DESFA, за 45 км від Афін. У 2021 році він прийняв 2,4 млрд куб. м газу.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Корреспондент.net
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