У Греції почали будівництво терміналу для скрапленого газу — Finance.ua

У Греції почали будівництво терміналу для скрапленого газу

Вчора 19:36 — Енергетика

У Греції почали будівництво терміналу для скрапленого газу

В Александруполісі на півночі Греції розпочинається будівництво плавучого терміналу СПГ, який сприятиме поетапній відмові ЄС від російського газу.

«Плавучий термінал СПГ в Александруполісі допоможе досягти мети ЄС щодо поетапної відмови від російського газу якнайшвидше, як було вирішено Європейською радою в березні», — пояснив прес-секретар Євроради Баренд Лейтс.

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За його словами, проект «запропонує нові джерела та маршрути постачання природного газу та підвищить надійність постачань до Греції, Болгарії та інших країн регіону».

Новий плавучий термінал потужністю 5,5 млрд куб. м на рік має запрацювати наприкінці 2023 року. Оператор проекту Gastrade SA повідомляв у січні, що газ може розподілятися на ринки Греції, Болгарії, Румунії, Сербії та Північної Македонії, Молдови та України.

До речі, у країні вже працює один термінал СПГ — Revithoussa LNG компанії DESFA, за 45 км від Афін. У 2021 році він прийняв 2,4 млрд куб. м газу.

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