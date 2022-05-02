Україна отримає доступ до терміналів зрідженого газу Польщі та Литви — Finance.ua

Україна отримає доступ до терміналів зрідженого газу Польщі та Литви.
Про це повідомив директор Оператора газотранспортної системи України Сергій Макогон на своїй сторінці у Facebook.
Він заявив, що сьогодні запрацював газопровід GIPL (Gas Interconnection Poland — Lithuania), що сполучає Польщу та Литву.
«Це значний прорив в питанні енергетичної безпеки всього регіону. „Газпрому“ буде значно важче шантажувати ці країни газом», — відзначив Макогон.
За його словами Україна зможе отримати доступ до СПГ-терміналів у Клапеді влітку 2022 року.
«Вже найближчими днями на СПГ-термінал у Клапеді прибуде танкер з вантажем скрапленого газу LNG для Польщі. А після закінчення інтерконектору Польща-Словаччина влітку цього року до СПГ-терміналів у Польщі та балтійських країнах отримає і Україна», — відзначив він.