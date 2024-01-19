У Хорватському місті пропонують будинки за 13 центів: хто може купити і для чого це (фото містечка) — Finance.ua

У Хорватському місті пропонують будинки за 13 центів: хто може купити і для чого це (фото містечка) Сьогодні 18:33 — Світ

У Хорватському місті пропонують будинки за 13 центів: хто може купити і для чого це (фото містечка)

У муніципалітеті Леград, що на півночі Хорватії, пропонують молодим сім'ям купити нерухомість лише за 13 центів, однак для цього потенційні мешканці мають відповідати деяким критеріям.

Про це пише HRT.

Для чого це

Повідомляється, що це вже не перший раунд продажів будинків і будівельних майданчиків за 13 центів. Муніципалітет проводить політику «будинків за копійки» з 2018 року, намагаючись таким чином поліпшити свою демографічну ситуацію.

Як зазначають журналісти, ініціатива виявилася успішною — зараз у Леграді більше дітей, ніж п’ять років тому. У зв’язку з цим розширюється місцевий дитячий садок. У місті є все необхідне — нова сучасна школа, аптека, лікар, стоматолог, магазини.

«Загалом продано п’ять будинків, готових до проживання. Три сім'ї вже в'їхали, і що нас радує — у всіх трьох сім'ях під час переїзду з’явилося поповнення. Таким чином збільшилася чисельність дитячого садка», — розповів мер Леграда Іван Саболич.

За даними ЗМІ, близько п’ятдесяти сімей уже скористалися заходами стимулюючого продажу будинків і землі та співфінансування ремонту будинків. Саболич зазначив, що, крім будинків за 13 центів, також продаються ділянки під забудову, але інтерес до них нижчий, ніж до готового житла.

Хто може купити

Купити будинок за 13 центів може подружжя або неодружена пара до 45 років, які не мають судимостей і власного житла.

Люди також отримують додаткові преференції, якщо займаються дефіцитною професією і народжують дітей.

До речі, отримати кілька тисяч гривень за 10−20 хвилин собі на карту цілком реально. Для цього достатньо скористатися сервісом Finance.ua.

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