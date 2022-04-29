У деяких українців забиратимуть майно: як отримати компенсацію — Finance.ua

У деяких українців забиратимуть майно: як отримати компенсацію

Вчора 19:00 — Особисті фінанси

Під час дії воєнного стану в Україні воєнні адміністрації можуть вилучати майно у громадян на свої воєнні потреби.

Які є підстави для цього і як власникам отримати компенсацію? Про це адвокат Віталій Жадобін розповів Mind.

Хто і як може вилучити майно

Підставами для вилучення майна можуть бути такі документи:

стаття 41 Конституції України;

статті 346, 353 Цивільного кодексу України;

стаття 23 Закону України «Про правовий режим воєнного стану»;

Закон України «Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану»;

постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання щодо здійснення повної компенсації за майно, примусово відчужене в умовах правового режиму воєнного або надзвичайного стану».

Отже, юридичну чи фізичну особу можуть позбавити права власності на певне майно. Це може бути, наприклад, транспорт. Його передають у власність держави та використовують в умовах воєнного чи надзвичайного стану.

На мирній території під час воєнного стану майно можуть забрати лише після погодження воєнного командування та виконкому чи воєнної адміністрації. Однак на території, де відбуваються бойові дії, воєнне командування може зробити це самостійно без додаткового узгодження.

Як отримати компенсацію

Попередньо кошти можуть бути відшкодовані до підписання акта за рахунок держбюджету. Можливий також варіант «післяплати».

«Компенсація-„післяплата“ за примусово відчужене майно здійснюється протягом п’яти наступних бюджетних періодів (років) після скасування правового режиму воєнного стану за рахунок коштів державного бюджету», — йдеться у повідомленні.

Щоб отримати повну компенсацію, колишній власник повинен звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем відчуження майна. Робити це слід після скасування воєнного стану, подати потрібно заяву, підписаний під час вилучення акт і документ, що містить висновок про вартість майна.

Заява може розглядатися протягом 10 днів, а потім людина отримає висновок про компенсацію та виплату.

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