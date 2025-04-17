У деклараціях керівниці Хмельницького МСЕК знайшли порушень майже на 35 мільйонів — Finance.ua

У деклараціях керівниці Хмельницького МСЕК знайшли порушень майже на 35 мільйонів Сьогодні 17:21 — Кримінал

У деклараціях керівниці Хмельницького МСЕК знайшли порушень майже на 35 мільйонів

Національне агентство з питань запобігання корупції виявило порушення на понад 34,8 млн грн у деклараціях депутатки Хмельницької обласної ради, яка є також головною лікаркою комунального закладу охорони здоров’я «Хмельницький обласний центр медико-санітарної експертизи».

Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

За результатами повної перевірки декларації за 2022 рік встановлено ознаки незаконного збагачення, а також ознаки декларування недостовірних відомостей на понад 16,5 млн грн.

Зокрема, декларантка та її чоловік протягом 2022 року вивезли за межі України понад 38 млн грн в різних валютах. Походження 16,4 млн грн не було підтверджено офіційними документами, що є ознаками незаконного збагачення, відомості про такі доходи не зазначені у декларації.

Під час повторної перевірки декларації за 2023 рік, яку розпочато за нововиявленими обставинами, встановлено, що декларантка не зазначила відомості про грошові активи у розмірі 18 млн грн, право на вимогу яких має чоловік, відомості про які їй не могли бути не відомі. Крім того, не підтверджено джерела походження коштів, які у подальшому були вилучені під час проведення досудового розслідування. Загалом за 2023 рік встановлено ознаки недостовірних відомостей на понад 18,3 млн грн.

Під час перевірок також встановлено приховану від декларування криптовалюту, яка належить чоловіку декларантки.

Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції за лютий завершило 85 повних перевірок декларацій, відібраних за новим ризикоорієнтованим підходом, під час яких виявило порушення на понад 605 млн грн.

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