У черзі для проходу «зерновим коридором» у Туреччині стоять 77 суден — Finance.ua

У черзі для проходу «зерновим коридором» у Туреччині стоять 77 суден Сьогодні 19:34 — Аграрний ринок

Україна разом із партнерами шукає способи посилення зернової ініціативи та розширення її можливостей, оскільки росія все ще має можливість обмежувати її роботу. Так, нині у черзі для проходу інспекції в Туреччині стоять 77 суден.

Про це у Фейсбуці повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

«Зернову ініціативу продовжено на 120 днів, але росія все ще має інструменти для штучного обмеження її можливостей», — зазначив він.

Міністр повідомив, що наразі у черзі для проходу інспекції в Туреччині стоять 77 суден. Через позицію рф за день відбувається у 5 разів менше інспекцій, ніж було. А порти Великої Одеси використовують до 50% своїх потужностей. Як результат, у листопаді очікується, що по обсягах експорту зернових Україна не вийде і на 3 мільйони тонн. Тоді як у жовтні цей показник дорівнював 4,3 мільйона тонн, а технічно ми спроможні вивозити і 6 мільйона тонн за місяць.

Кубраков обговорив із послом США Бріджит Брінк та спеціальним уповноваженим з санкційної політики США Джеймсом О‘Браєном способи посилення зернової ініціативи та розширення її можливостей.

«Стратегічно ми маємо досягти не тільки пришвидшення інспекцій на Босфорі, а й долучення до ініціативи портів Миколаєва та пролонгації угоди щонайменше на рік. Щодо приєднання до ініціативи портів Миколаєва ми офіційно звернулися до ООН та Туреччини з пропозицією розглянути зміни до ініціативи», — наголосив міністр.

Як повідомлялося, Україна попри війну виконуватиме свої експортні зобов’язання щодо постачання зерна та іншої сільськогосподарської продукції на світовий ринок. Про це Президент Володимир Зеленський наголосив під час першого Міжнародного установчого саміту щодо реалізації ініційованої Україною програми Grain from Ukraine.

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Укрінформ За матеріалами:

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