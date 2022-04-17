У Чехії зібрали для України близько 140 млн євро — Finance.ua

У Чехії зібрали для України близько 140 млн євро

Вчора 19:47 — Казна та Політика

З початку російського вторгнення чехи зібрали не менше ніж 3,4 мільярда крон (близько 140 млн євро) для допомоги Україні. Близько третини загальної суми відправили на рахунок Посольства України у Празі — гроші призначені на закупівлю військової техніки для української армії та тероборони.

Про це повідомляє Радіо Прага.

Дані надали для ЗМІ організатори зборів. Так, на підтримку ЗСУ чехи відправили понад 1 млрд крон (41 млн євро), з яких приблизно 900 млн крон використали, повідомило Посольство України в Празі.

Найбільшими організаторами зборів стали чеська компанія Seznam.cz, НКО «Людина у біді», організація «Пам’ять народу», «Чеський Червоний хрест», Charita Чеська Республіка, гуманітарна організація Adra та Діаконія Чеської братньої євангелічної церкви.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.