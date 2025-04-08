У Британії розглядають можливість закрити сотні держорганізацій, аби підвищити продуктивність уряду — Finance.ua
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У Британії розглядають можливість закрити сотні держорганізацій, аби підвищити продуктивність уряду

Світ
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У Британії розглядають можливість закрити сотні держорганізацій, аби підвищити продуктивність уряду
У Британії розглядають можливість закрити сотні держорганізацій, аби підвищити продуктивність уряду
У Великій Британії заявили, що в країні можуть закрити сотні державних організацій з метою скоротити витрати й підвищити продуктивність у «новій ері глобальної нестабільності»
Про це повідомляє Reuters.
У Сполученому Королівстві є сотні квангів — квазі-автономних неурядових організацій. Вони фінансуються платниками податків, не контролюються міністрами та включають такі державні органи, як виконавчий комітет з охорони здоров’я та безпеки, Network Rail й міграційний консультативний комітет.
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«Кожен квангі в уряді буде переглянутий з метою закриття, об’єднання або повернення функцій в (урядові) департаменти, якщо його подальше існування не може бути виправдане», — йдеться в заяві британського уряду.
Інформагентство пише, що нині Британія живе в режимі «затягування пасків», оскільки міністр фінансів прагне дотримуватися своїх фіскальних правил та боротися з наслідками мит США, які знизили прогнози економічного зростання.
За словами уряду, глобальна нестабільність означає, що держава повинна йти «далі і швидше» у своїх реформах бюрократії.
За матеріалами:
Espreso.tv
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