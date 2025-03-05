Федеральних службовців США будуть звільняти за опір політиці Трампа — Finance.ua
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Федеральних службовців США будуть звільняти за опір політиці Трампа

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Президент Дональд Трамп попередив федеральних службовців, що їх звільнятимуть у разі опору політиці його адміністрації. Він також зазначив, що правління необраних бюрократів закінчилося.
Про це повідомляється в трансляції виступу Трампа у Конгресі США.
Посилаючись на свій «мандат на сміливі та глибокі зміни», президент виступив проти нормативних актів та схвалення боргових зобов’язань, які уповільнюють роботу федерального уряду.
Він заявив, що «сотні тисяч федеральних службовців… не з’явилися на роботі», адже його адміністрація наказала скасувати правила епохи COVID, що передбачають більшу гнучкість.
«Моя адміністрація відвоює владу у непідзвітної бюрократії, та ми знову відновимо справжню демократію в Америці. І будь-який федеральний бюрократ, який чинитиме опір цим змінам, буде негайно усунутий з посади. Тому що ми „осушуємо болото“. Це дуже просто. І дні правління необраних бюрократів закінчилися», — сказав Трамп.

Кадрова реформа федерального уряду

Наприкінці січня адміністрація президента Дональда Трампа сформувала Офіс управління персоналом (Office of Personnel Management, OPM). Його очолив мільярдер Ілон Маск.
Завданням відомства стало скорочення штату цивільних держслужбовців, яких у США нараховується 2,2 мільйони осіб.
Зокрема, Трамп звернувся з листами до федеральних службовців з вимогою до вересня 2025 року негайно звільнитися й отримати зарплату. Більшість службовців бойкотували таку вимогу.
За матеріалами:
РБК-Україна
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