У березні від продажу держоблігацій до бюджету залучили ₴29 мільярдів та $12 мільйонів — Finance.ua

У березні від продажу держоблігацій до бюджету залучили ₴29 мільярдів та $12 мільйонів

Вчора 19:42 — Фондовий ринок

У березні від продажу держоблігацій до бюджету залучили ₴29 мільярдів та $12 мільйонів

До державного бюджету шляхом розміщення державних облігацій із початку березня залучили понад 29 млрд гривень та 12 млн доларів США.

Про це написав голова Ради НБУ Богдан Данилишин Фейсбуці

«За результатами аукціону із розміщення військових ОВДП, який відбувся 29.03.2022, Міністерством фінансів було залучено понад 3,3 млрд гривень, з яких 675 млн гривень — на строк 6 місяців за ставкою 10%, 2,7 млрд гривень — на строк 1,3 роки за ставкою 11%. Загалом, з початку березня до державного бюджету шляхом розміщення державних облігацій було залучено понад 29 млрд гривень та 12 млн доларів США», — йдеться в повідомленні.

За словами Данилишина, основний обсяг вищезазначених облігацій придбавали банки, проте й активність громадян та бізнесу також зростає. За даними Національного банку, понад 3 тисячі українців та представників українського бізнесу стали власниками військових ОВДП на суму майже 4,5 млрд гривень та близько 1,6 млн доларів США.

Нагадаємо, у зв’язку з російською агресією уряд ухвалив рішення про поетапний випуск військових облігацій. Таким чином, планується здійснити державні внутрішні запозичення в обсязі до 400 млрд грн. Покупцем військових облігацій буде Національний банк.

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