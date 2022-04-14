У березні обсяг готівки збільшився на 1,2 млрд гривень — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555

У березні обсяг готівки збільшився на 1,2 млрд гривень

Вчора 19:43Казна та Політика
126
У березні грошова база, що включає готівку в обігу поза банками, а також резервні гроші банків та інші гроші, за оперативними даними Національного банку, знизилася на 7,3% до 733,022 млрд гривень.
Про це повідомив Нацбанк.
З початку року грошова база зросла на 10,6% із 662,499 млрд гривень.
Грошова маса у березні зросла на 2,6% до 2,083 трлн гривень, а з початку року — на 0,6% з 2,071 трлн гривень.
Читайте також
Обсяг готівки в обігу, за оперативними даними НБУ, у березні збільшився на 0,2% до 635,914 млрд гривень, а з початку року — на 9,4% з 581,011 млрд гривень.
Як повідомлялось раніше, у 2021 році грошова база зросла на 11,2% з 595,993 млрд гривень до 662,499 млрд гривень.
За матеріалами: Українські Новини
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.