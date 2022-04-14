У березні обсяг готівки збільшився на 1,2 млрд гривень — Finance.ua

У березні обсяг готівки збільшився на 1,2 млрд гривень

Вчора 19:43 — Казна та Політика

У березні грошова база, що включає готівку в обігу поза банками, а також резервні гроші банків та інші гроші, за оперативними даними Національного банку, знизилася на 7,3% до 733,022 млрд гривень.

Про це повідомив Нацбанк.

З початку року грошова база зросла на 10,6% із 662,499 млрд гривень.

Грошова маса у березні зросла на 2,6% до 2,083 трлн гривень, а з початку року — на 0,6% з 2,071 трлн гривень.

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Обсяг готівки в обігу, за оперативними даними НБУ, у березні збільшився на 0,2% до 635,914 млрд гривень, а з початку року — на 9,4% з 581,011 млрд гривень.

Як повідомлялось раніше, у 2021 році грошова база зросла на 11,2% з 595,993 млрд гривень до 662,499 млрд гривень.

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