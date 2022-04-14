НБУ нагадав, які операції не можна проводити з російськими рублями — Finance.ua

НБУ нагадав, які операції не можна проводити з російськими рублями

Вчора 12:01 — Валюта

Національний банк нагадав про заборону операцій із російськими та білоруськими рублями.

Постановою правління НБУ від 24.02.2022 № 18 «Про роботу банківської системи у період запровадження воєнного стану» заборонено:

будь-які валютні операції з використанням російських і білоруських рублів;

перекази, зокрема з використанням картки або іншого електронного платіжного засобу, випущеного платіжною системою, що працює в рф та рб. Також такими картками не можна розрахуватися в Україні: зробити переказ чи платіж чи зняти з них готівку.

Що робити людям, які мали рублеві рахунки в українських банках?

Банківські установи України заморозили рахунки громадян у російських чи білоруських рублях. Це сталося з 24 лютого 2022 року, тобто з дня початку військових дій в Україні.

Це означає, що клієнти банків що неспроможні користуватися коштами, які зберігаються на банківських рахунках в російських чи білоруських рублях.

Що робити в такому разі? Треба моніторити офіційні повідомлення Національного банку України та комерційного банку, де зберігаються кошти в російських чи білоруських рублях.

Довідка Finance.ua:

у перші дні після початку повномасштабної війни виник ризик обвалу курсу гривні до іноземних валют. З метою недопущення цього Національний банк вжив низку заходів. За посиланням ми розповідали, які операції зараз можна проводити із валютою, а які — не можна.

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