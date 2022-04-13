У Абрамовича заморозили активи на 7 млрд доларів — Finance.ua

Абрамович був серед кількох багатих росіян, які минулого місяця потрапили під санкції Великобританії та Європейського Союзу у зв’язку з вторгненням росії в Україну, і відтоді уряди вживають заходів щодо конфіскації у них яхт та інших предметів розкоші.
У заяві Департаменту юстиції самоврядного залежного округу Британської корони йдеться, що у вівторок поліція Джерсі провела обшуки у приміщеннях, пов’язаних із комерційною діяльністю Абрамовича.
«Королівський суд також виніс 12 квітня офіційну постанову про замороження активів, вартість яких, як вважається, перевищує 7 млрд доларів США, які, як передбачається, пов’язані з Абрамовичем і які або розміщені в Джерсі, або належать юридичними особами, зареєстрованими на Джерсі», — йдеться у повідомленні.
Раніше цього місяця карибська країна Антигуа і Барбуда заявила, що готова допомогти Великобританії заарештувати яхти Абрамовича. Суперяхти, пов’язані з бізнесменом, загальною вартістю близько 1,2 млрд доларів, також були пришвартовані на південному заході Туреччини.
Абрамович намагався продати футбольний клуб прем’єр-ліги «Челсі» до того, як він потрапив під санкції, але британський уряд зупинив цей процес після того, як його занесли до чорного списку.