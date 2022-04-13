У Абрамовича заморозили активи на 7 млрд доларів — Finance.ua

У Абрамовича заморозили активи на 7 млрд доларів

Вчора 19:16 — Кримінал

Королівський суд острова Джерсі виніс офіційну ухвалу про замороження активів на суму 7 млрд доларів, пов’язаних з Романом Абрамовичем. Поліція проводить обшуки у власності, пов’язаній із мільярдером.

Про це повідомляє Reuters

Абрамович був серед кількох багатих росіян, які минулого місяця потрапили під санкції Великобританії та Європейського Союзу у зв’язку з вторгненням росії в Україну, і відтоді уряди вживають заходів щодо конфіскації у них яхт та інших предметів розкоші.

У заяві Департаменту юстиції самоврядного залежного округу Британської корони йдеться, що у вівторок поліція Джерсі провела обшуки у приміщеннях, пов’язаних із комерційною діяльністю Абрамовича.

«Королівський суд також виніс 12 квітня офіційну постанову про замороження активів, вартість яких, як вважається, перевищує 7 млрд доларів США, які, як передбачається, пов’язані з Абрамовичем і які або розміщені в Джерсі, або належать юридичними особами, зареєстрованими на Джерсі», — йдеться у повідомленні.

Раніше цього місяця карибська країна Антигуа і Барбуда заявила, що готова допомогти Великобританії заарештувати яхти Абрамовича. Суперяхти, пов’язані з бізнесменом, загальною вартістю близько 1,2 млрд доларів, також були пришвартовані на південному заході Туреччини.

Абрамович намагався продати футбольний клуб прем’єр-ліги «Челсі» до того, як він потрапив під санкції, але британський уряд зупинив цей процес після того, як його занесли до чорного списку.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.