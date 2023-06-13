У 2023 році агробізнес планує інвестувати в нову техніку на довоєнному рівні (дослідження) — Finance.ua
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У 2023 році агробізнес планує інвестувати в нову техніку на довоєнному рівні (дослідження)

Аграрний ринок
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У 2023 році агробізнес планує інвестувати в нову техніку на довоєнному рівні (дослідження)
У 2023 році агробізнес планує інвестувати в нову техніку на довоєнному рівні (дослідження)
Попри труднощі воєнного часу, український агробізнес планує значні внутрішні інвестиції у свій розвиток і зокрема — у нову техніку. Якщо у 2022 цей напрямок був на паузі, то у 2023 компанії відносно адаптувались до нових реалій та планують вкладати інвестиції в техніку вже на довоєнному рівні — про це говорять дані нового дослідження Agrohub, що охопило 14 найбільших агрохолдингів України.
Дослідження, проведене у лютому-березні 2023, виявило основні тенденції та напрямки розвитку агробізнесу за ключовими параметрами, в тому числі й в розрізі оновлення технічного парку. Agrohub зібрав дані щодо розміру інвестицій в основні види техніки, які компанії планують поточного року, та порівняв їх з даними аналогічних досліджень минулих років.
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Зокрема, середня сума запланованих інвестицій у трактори 2023 року складає 10,2 дол/га, при тому що у 2022 цей показник був 7,1 дол/га. І відповідно, порівнюючи це з середніми даними за 2018−2021 роки — 10,9 дол/га — бачимо, що компанії готові вкладатись в оновлення тракторного парку на значному рівні.
Схожа ситуація із обприскувачами. За планом на 2023 сума інвестицій в них дорівнюється 6,10 дол/га, що навіть перевищує показник за 2018−2021 роки — 5,3 дол/га. 2022 року у придбання нових обприскувачів вкладали 3,2 дол/га. З сівалками така ж історія: план на поточний рік — 6,4 дол/га, у 2022 було 3,8 дол/га, а у 2018−2021 роках в середньому 7 дол/га.
У 2023 році агробізнес планує інвестувати в нову техніку на довоєнному рівні (дослідження)
«Вочевидь, агрокомпанії бачать подальші можливості для розвитку навіть в умовах війни, тому планові інвестиції у поточному сезоні знаходяться на достатньо високому рівні. Звісно, треба враховувати, що існують певні цикли заміни техніки, без чого неможливо забепечити стабільне вирощування продукції. Зазвичай це відбувається приблизно раз на 6−7 років, в залежності від виду машин. Однак те, що бізнес готовий працювати в темпі звичних процесів, дає сподівання на стабільну, наскільки можливо, роботу галузі в ці складні часи», — каже Оксана Боброва, керівниця напряму Agrohub Benchmarking.
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Також в рамках дослідження Agrohub проаналізував плани щодо інвестицій у комбайни, і тут ситуація дещо інша. У 2023 році компанії не планують купувати комбайни взагалі, і загалом за останні 4 роки інвестиційна активність агровиробників в цей вид техніки незначна (2018−2021 рр — 3,6 дол/га), тож ця тенденція зберігається. Це пов’язано з тим, що у період збирання врожаю вони користуються здебільшого аутсорсом, адже більшості виробників невигідно тримати окремий парк дорогої техніки для цього короткого періоду польових робіт. Також, враховуючи загальну мінімізацію кількості культур у структурі посівів, цикли збирання звужуються і, відповідно, можливості наробітку такої техніки за сезон скорочуються.
Дані представлені з досліджень компанії Agrohub, проведених серед 14 великих агрохолдингів із загальною площею 1,9 млн га, за період 2018 — лютий-березень 2023 рр.
За матеріалами:
Finance.ua
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