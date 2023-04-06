Як змінювалася вартість експорту української аграрної продукції до Євросоюзу — Finance.ua
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Як змінювалася вартість експорту української аграрної продукції до Євросоюзу

Аграрний ринок
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Як змінювалася вартість експорту української аграрної продукції до Євросоюзу
Як змінювалася вартість експорту української аграрної продукції до Євросоюзу
Портал «Слово і діло» розібрався, скільки коштів від експорту сільськогосподарської продукції до ЄС отримувала Україна до повномасштабної війни і після її початку, коли було запроваджено пільговий режим.
Європейський союз минулого року тимчасово зняв ввізні мита та квоти на українську сільськогосподарську продукцію. Захід був запроваджений, щоб підтримати економіку України на тлі повномасштабної війни та блокування морських портів росією. Термін дії спрощеного режиму спливає у червні, але очікується, що його буде продовжено ще на рік.
Внаслідок спрощення умов Україна у 2022 році основну частину доходів від експорту агропродукції отримала саме завдяки збуту країнам ЄС. І обсяги експорту були рекордними.
Водночас, через підтримку України страждають європейські фермери: надлишок української продукції призвів до обвалу цін на регіональних ринках.
Інфографіка: &laquo;Слово і&nbsp;діло&raquo;
Інфографіка: «Слово і діло»
У 2016 році Україна продала країнам Євросоюзу аграрної продукції на 4 млрд доларів. Наступного року обсяг експорту зріс ще на 37,5% — до 5,5 млрд доларів.
У 2018 році обсяг експорту збільшився на 7,3% — до 5,9 млрд доларів, у 2019 році зріс на 18,6% — до 7 млрд доларів.
2020-й став єдиним періодом за останні роки, коли обсяг експорту агропродукції до Євросоюзу знизився — на 12,9%. Україна отримала від продажу 6,1 млрд доларів.
В 2021-му Україна продала країнам ЄС аграрної продукції на 7,7 млрд доларів — зростання на 26,2%.
Минулого року завдяки пільговому режиму Євросоюзу Україна збільшила обсяг експорту сільгосппродукції на 67,5% — до 12,9 млрд доларів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Слово і Діло
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