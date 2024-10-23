Туристи визначили найдоброзичливіше місто Європи — Finance.ua

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Туристи визначили найдоброзичливіше місто Європи

Світ
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Туристи визначили найдоброзичливіше місто Європи
Туристи визначили найдоброзичливіше місто Європи
Туристи назвали найпривітніше місто Європи, яке складається з кількох маленьких островів, кожен зі своєю унікальною культурою. Цим містом стала шведська столиця — Стокгольм, пише Express.
Столиця отримала 94,07 бала за версією Conde Nast Traveller 2024 Readers' Choice Awards.
«Шведи відомі як ввічливі та життєрадісні люди, тому не дивно, що столицю було названо найдружнішою в Європі», — йдеться у повідомленні.
Так, Стокгольм насправді складається з 14 маленьких островів. Архіпелаг включає незаселені острівці, острови з літніми будинками, громадами, історичними селами, магазинами, ресторанами та іншими зручностями. Він розташований у Балтійському морі і простягається приблизно на 37 миль.
14 островів Стокгольма роблять його унікальним місцем у списку, оскільки відвідувачі можуть зануритися в багато різних культур, подорожуючи на поромах і екскурсійних човнах.
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Туристи часто зазначають, що у цьому місті немає відчуття перенаселеності, а свіжого повітря вдосталь. Крім того, за останні два десятиліття Стокгольм значно зміцнив свою світову репутацію як центр культури, мистецтва, дизайну та вишуканої кухні.
До слова, іншими найкращими напрямками, згідно з рейтингом, стали:
  • Будапешт,
  • Валенсія,
  • Відень,
  • Берлін.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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