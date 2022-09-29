Туреччина знайшла для росіян альтернативу банківській системі "Мир" — Finance.ua
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Туреччина знайшла для росіян альтернативу банківській системі "Мир"

Фінтех і Картки
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Туреччина знайшла для росіян альтернативу банківській системі "Мир"
Туреччина знайшла для росіян альтернативу банківській системі "Мир"
Туреччина розробляє «квиткову карту» для російських туристів, яка має стати альтернативою системі «Мир».
Про це повідомляє Sabah.
«Туристичні організації працюють над формулою, схожою на квиткову карту, щоб розв’язати проблему без порушення санкцій. Відповідно, туристи з росії при покупці турпакетів будуть платити за „квиток“, як за карту», — пише видання.
Як пише видання, росіяни зможуть використовувати цю карту в ресторанах, магазинах і розважальних закладах.
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Нагадаємо, 15 вересня 2022 року США та ЄС посилили тиск на Туреччину у зв’язку з тим, що російська платіжна система підключена до турецьких банків.
В ЄС побоюються, що банківський сектор Туреччини є лазівкою, яка дозволяє росії обходити санкції.
21 вересня з’явилася інформація, що банки Казахстану, В’єтнаму і Вірменії, які раніше приймали карти «Мир», перестали працювати з російською платіжною системою.
російські карти «Мир» ще приймають банки в Південній Кореї, Узбекистані, білорусі, Киргизстані, Таджикистані, а також невизнаних Південній Осетії та Абхазії.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
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