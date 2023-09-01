Туреччина почне випускати безпілотні винищувачі у 2024 році — Finance.ua
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Туреччина почне випускати безпілотні винищувачі у 2024 році

Технології&Авто
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Туреччина почне випускати безпілотні винищувачі у 2024 році
Туреччина почне випускати безпілотні винищувачі у 2024 році
Компанія Baykar почне виробництво безпілотних винищувачів Kızılelma власної розробки наступного року.
Про це в рамках фестивалю Teknofest в Анкарі повідомив голова правління та технічний директор компанії Baykar Сельчук Байрактар.
«Розробка (Kızılelma. — Ред.) триває. Ви знаєте, ми обіцяли, що здійснимо перший політ в рік 100-річчя нашої Республіки. Але в якості сюрпризу перший політ було здійснено у 2020 році, програма випробувань наразі триває. Його запустять у виробництво у 2024 році», — сказав Сельчук Байрактар.
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Нагадаємо, у квітні цього року безпілотний винищувач Kızılelma, який розробила компанія Baykar, успішно пройшов восьме льотне випробування, виконавши тестові маневри на швидкості 630 км/год.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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