ТРЦ у Києві змінюють правила роботи після трагедії у Кременчуці — Finance.ua

ТРЦ у Києві змінюють правила роботи після трагедії у Кременчуці Вчора 14:34 — Фондовий ринок

ТРЦ у Києві змінюють правила роботи. Деякі закриватимуться на вхід. Такі зміни були введені після ракетного удару росіян по ТРЦ у Кременчуці, який не закрився під час повітряної тривоги.

Зокрема, торгово-розважальний центр Respublika Park під час повітряної тривоги не працює на вхід.

«Під час повітряної тривоги просимо персонал та відвідувачів терміново слідувати в укриття цивільного захисту», — йдеться у повідомленні.

Найближче бомбосховище від Respublika Park знаходиться на ст. м. Теремки.

Крім того, у Lavina Mall повідомили про найближче бомбосховище поруч із ТРЦ. Це сховище за адресою вул. Синьоозерна 6 є офіційним та надано КМДА, як найближче до ТРЦ. За правилами, кожен громадянин має вільний доступ до нього.

«Тому стежте за сигналами повітряної тривоги, зберігайте інформацію про найближче укриття, перечекайте ймовірну загрозу, а після відбою — чекаємо на вас знову в Lavina», — йдеться в повідомленні.

У ТРЦ DREAM повідомили, що під час повітряної тривоги співробітники ТРЦ, орендарі, відвідувачі повинні спуститися на перший поверх ТРЦ, прямувати до найближчих виходів і йти в укриття. Найближчі укриття знаходяться в метрополітені на станціях метро: «Оболонь», «Мінська», «Героїв Дніпра». Усі виходи ТРЦ під час повітряної тривоги відкриті вихід.

Нагадаємо, 27 червня російські війська завдали ракетного удару ТРЦ «Амстор» у Кременчуці. Загинули 20 людей, постраждали 59.

Після ракетного удару по ТЦ у Кременчуці в Києві перевірили всі ТРЦ. Перевірки стосувалися дотримання схеми евакуації під час повітряної тривоги.

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