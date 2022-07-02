Транзит газу через Україну впав до історичного мінімуму — Finance.ua

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Транзит газу через Україну впав до історичного мінімуму

Енергетика
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Транзит газу через Україну впав до історичного мінімуму
Транзит газу через Україну впав до історичного мінімуму
Місячні обсяги транзиту газу через українську ГТС впали історичного мінімуму з 1991 року. У червні вони становили 1,25 млрд кубометрів.
Про це повідомляє прес-служба Оператора ГТС України.
Як зазначили в прес-службі, «Газпром» використав лише 38% від заброньованих потужностей (3,29 млрд куб. м) за довгостроковим контрактом.
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«Внаслідок маніпулятивних дій „Газпрому“, з початку червня ціни на газ у Європі зросли на майже 42%. кремль застосовує агресію не лише у військовому вимірі: намагання зірвати опалювальний сезон в Європі — це приклад справжньої гібридної війни», — йдеться в повідомленні.
За даними «Оператора ГТС України», «Газпром» й надалі не використовує заброньовані та оплачені потужності на точці входу «Суджа», що становлять 77,2 млн кубометрів на добу.
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Також російський монополіст не скористався можливістю переносу потужностей ГВС «Сохранівка» та не бере участі в аукціонах з бронювання потужностей.
«Разом з обмеженням транзиту газопроводом „Північний потік-1“, це призводить до „осушення“ газового ринку ЄС та зростання цін», — зазначили в прес-службі.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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