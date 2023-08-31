Транснаціональна компанія з виробництва зброї відкриває своє представництво в Україні — Finance.ua

Транснаціональна компанія з виробництва зброї відкриває своє представництво в Україні Сьогодні 15:16 — Фондовий ринок

Транснаціональна компанія з виробництва зброї відкриває своє представництво в Україні

Президент України Володимир Зеленський зустрівся у Києві із представниками транснаціональної компанії BAE Systems зі штаб-квартирою в Лондоні, яка веде діяльність у галузях виробництва зброї, безпеки та аерокосмічній сфері. За підсумками зустрічі було підписано Угоду про співпрацю з локалізації виробництва озброєнь між Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості України та BAE Systems.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Під час зустрічі голова держави подякував генеральному директору компанії Чарльзу Вудберну та команді BAE Systems за рішення відкрити своє представництво в Україні.

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«Ми високо цінуємо, коли приватні компанії в такий час відкривають свої офіси в нашій країні. Насамперед це дуже важливий сигнал підтримки нашого народу, українських громадян», — наголосив Володимир Зеленський.

Президент відзначив, що озброєння виробництва BAE Systems, зокрема артилерійські системи L119 та M 777 , БМП CV90, вже активно діє в Україні, допомагає наближати перемогу та отримує схвальні відгуки українських військових.

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За його словами, Україна прагне бути співтворцем нової дієвої системи європейської та світової безпеки, що неможливо без потужного оборонно-промислового комплексу. Для його побудови наша держава хоче залучати провідні оборонні компанії з країн-союзників.

За підсумками зустрічі в присутності Президента України та гендиректора BAE Systems було підписано Угоду про співпрацю з локалізації виробництва озброєнь BAE Systems між Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості України та BAE Systems.

Також було підписано Рамкову угоду про співпрацю щодо ремонту, запасних частин та виробництва нових легких гармат L119 між Міністерством оборони України та BAE Systems.

«Найкраща зброя, яка зараз допомагає нашим воїнам захищати Україну, має вироблятися в Україні. Розвиток власного виробництва зброї - топ-пріоритет», — написав Зеленський у Telegram після зустрічі.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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