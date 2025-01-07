Товарообіг України за рік перевищив $112 мільярдів: найбільше імпортували з Китаю та Польщі — Finance.ua

Товарообіг України за рік перевищив $112 мільярдів: найбільше імпортували з Китаю та Польщі
Протягом 2024 року в Україну імпортували товарів на суму $70,7 млрд, а експортували — на $41,6 млрд. Загалом товарообіг зріс на 13% у порівнянні з 2023 роком, коли він складав $99,4 млрд. При цьому оподаткований імпорт склав $57,4 млрд, що становить 81% загальних обсягів імпортованих товарів.
Про це повідомляє Державна митна служба.
Податкове навантаження на 1 кг оподаткованого імпорту у 2024 році склало 0,51 дол./кг, що на 5% більше, ніж у 2023 році.
Країни, з яких найбільше імпортували товарів до України:
- Китай — $14,4 млрд;
- Польща — $7 млрд;
- Німеччина — $5,4 млрд.
Експортували з України найбільше до:
- Польщі — на $4,7 млрд;
- Іспанії — на $2,9 млрд;
- Німеччини — на $2,8 млрд.
У загальних обсягах ввезених у 2024 році товарів 65% склали такі категорії товарів:
- машини, устаткування та транспорт — $25 млрд при митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 172,3 млрд грн, що складає 29% надходжень митних платежів;
- продукція хімічної промисловості — $11,7 млрд при митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 87,7 млрд грн, що складає 15% надходжень митних платежів;
- паливно-енергетичні — $8,9 млрд при митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 157,6 млрд грн, що складає 27% надходжень митних платежів.
До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли:
- продовольчі товари — $24,6 млрд;
- метали та вироби з них — $4,4 млрд;
- машини, устаткування та транспорт — $3,5 млрд.
За 2024 рік при митному оформленні експорту товарів, на які встановлене вивізне мито, до бюджету сплачено 311,3 млн грн.
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