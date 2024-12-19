ТОП-5 популярних інвестиційних монет світу (фото) — Finance.ua

ТОП-5 популярних інвестиційних монет світу (фото) Сьогодні 19:00 — Особисті фінанси

ТОП-5 популярних інвестиційних монет світу (фото)

Під час визначення популярних інвестиційних монет в сучасному світі розглядається, першочергово, їхня ліквідність та можливість використання як захист від нестабільності та інфляції на фінансових ринках.

Finance.ua в новій статті надає приклади монет, наявність або придбання яких можуть стати приводом у вас для появи прибутку. Отже, ТОП-5 монет:

Золота монета «Канадський кленовий лист»

Першою в переліку буде золота монета «Канадський кленовий лист» (в оригіналі Gold Maple Leaf. — Ред.). На її аверсі розміщений профіль королеви Єлизавети II та зверху напис Elizabeth II. Нижче зазначено 50 Dollars та рік випуску монети.

На реверсі зображено символ Канади — кленовий лист. Ліворуч та праворуч від нього вказана чистота 999,9. Знизу є напис англійською «чисте золото» (Fine Gold). Вага 1 унція (31,1 г).

Американський орел (American Gold Eagle)

Золоті монеті цієї серії (є різні номінали) випускаються від 1986 року та є найпопулярнішими та найвідомішими серед інвестиційних.

Складаються не тільки з золота. Для покращення показників міцності додані також срібло та мідь. Обмінювати та продавати легко. Мають високий попит.

Південноафриканська крюгерранд (South African Krugerrand)

Золота монета у 22 карати з вагою в 1 унцію випускається в Південноафриканській республіці. Крюгерранд вважається класикою на міжнародних ринках. Попит має стабільно високий. Монету та її цінність визнає весь світ.

Австралійський «Лунар» (Australian Lunar Series)

Золоті та срібні монети серії «Лунар» випускаються Австралією від 1996 року. Кожна собою являє зодіакальний символ відповідно до китайського календаря.

Серія представлена в обмежених тиражах, тому для колекціонерів та інвесторів є привабливою.

Австралійський кенгуру (Australian Gold Kangaroo)

Такі золоті монети з зображенням кенгуру почали випускати від 1987 року. На австралійському ринку вони є одними з найпопулярніших. Australian Gold Kangaroo легко продавати та купувати. Ліквідність мають високу.

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