ТОП-5 найпопулярніших авто в приватному та корпоративному секторах авторинку (інфографіка) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

ТОП-5 найпопулярніших авто в приватному та корпоративному секторах авторинку (інфографіка)

Технології&Авто
20
ТОП-5 найпопулярніших авто в приватному та корпоративному секторах авторинку (інфографіка)
ТОП-5 найпопулярніших авто в приватному та корпоративному секторах авторинку (інфографіка)
У квітні український автопарк поповнили понад 5,7 тис. нових легкових авто.
Про це повідомив Укравтопром.
З цієї кількості 69% легковиків було реалізовано приватним клієнтам, а 31% придбали юрособи.
ТОП-5 найпопулярніших авто в приватному та корпоративному секторах авторинку (інфографіка)
У порівнянні з квітнем 2023 р. продажі нових легковиків в приватному сегменті авторинку зросли на 10%, а у корпоративному — на 12%.
Нагадаємо, загалом з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли майже 75,4 тис. уживаних легковиків, що на 38% більше, ніж за аналогічний період 2023 р.

Довідка Finance.ua:

  • У квітні українські автомобілісти придбали (точніше — саме стільки зафіксовано разом перших реєстрацій та офіційних угод купівлі-продажу сервісними центрами МВС) 42 тисячі легковиків групи SUV з пробігом, що наразі рекордне значення для нашого ринку. При цьому частка «джипів», як їх часом називають у побуті, зросла за місяць з 26% до 29%.
  • Впродовж квітня український автопарк поповнили понад 4,2 тис авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Це удвічі перевищує показник аналогічного періоду минулого року.
  • У квітні український автопарк поповнили більше 19,8 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону.

Машина в кредит у 2024 році: як все оформити

Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.