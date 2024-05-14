ТОП-5 найпопулярніших авто в приватному та корпоративному секторах авторинку (інфографіка) — Finance.ua

ТОП-5 найпопулярніших авто в приватному та корпоративному секторах авторинку (інфографіка) Сьогодні 17:00 — Технології&Авто

ТОП-5 найпопулярніших авто в приватному та корпоративному секторах авторинку (інфографіка)

У квітні український автопарк поповнили понад 5,7 тис. нових легкових авто.

Про це повідомив Укравтопром.

З цієї кількості 69% легковиків було реалізовано приватним клієнтам, а 31% придбали юрособи.

У порівнянні з квітнем 2023 р. продажі нових легковиків в приватному сегменті авторинку зросли на 10%, а у корпоративному — на 12%.

Нагадаємо, загалом з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли майже 75,4 тис. уживаних легковиків, що на 38% більше, ніж за аналогічний період 2023 р.

Довідка Finance.ua:

У квітні українські автомобілісти придбали (точніше — саме стільки зафіксовано разом перших реєстрацій та офіційних угод купівлі-продажу сервісними центрами МВС) 42 тисячі легковиків групи SUV з пробігом, що наразі рекордне значення для нашого ринку. При цьому частка «джипів», як їх часом називають у побуті, зросла за місяць з 26% до 29%.

Впродовж квітня український автопарк поповнили понад 4,2 тис авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Це удвічі перевищує показник аналогічного періоду минулого року.



У квітні український автопарк поповнили більше 19,8 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону.



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