Топ-20 нових авто з дизельними двигунами у 2022 році — Finance.ua

Топ-20 нових авто з дизельними двигунами у 2022 році Сьогодні 20:02 — Особисті фінанси

Топ-20 нових авто з дизельними двигунами у 2022 році

Всупереч світовим трендам, попит на нові авто, які споживають «солярку», в Україні зменшується дуже повільно, — навіть якщо брати до уваги виключно ринок нових автомобілів.

Як пише Auto.Ria, у західному світі та в Європі зокрема від початку 2000-х відбувається принциповий злам: зосередившись на проблемі викидів шкідливих речовин, тамтешні можновладці активно підтримують розвиток і продажі гібридних та електричних авто, тим часом як транспорт з дизельними двигунами через суворі екологічні обмеження стрімко втрачає попит. За підрахунками аналітиків JATO Dynamics, останнім часом частка дизелів на європейському ринку нових авто «скисла» більше ніж на третину: до 18%, хоча за підсумками 2020-го вона становила 28%.

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Варто зазначити, що в Україні попит на нові дизельні авто історично не був надто високим (адже їхня вартість зазвичай вища, ніж в аналогічних бензинових моделей), однак і зменшується він дуже неквапливо. За підсумками 2022 року частка нових легковиків, обладнаних дизельними двигунами, скоротилася до 24,6% ринку (мінус два відсотки проти 2021 року), тим часом як на «вторинці» вона, за даними Інституту досліджень авторинку, навіть збільшилась.

Рейтинг популярності за типом пального в Україні за підсумками продажів нових авто у 2022 році:

бензинові: 21,8 тис. нових авто;

дизельні: 9,6 тис. нових авто;

гібридні: 5,1 тис. нових авто;

електричні: 2,3 тис. нових авто;

двопаливні (з ГБО): 0,4 тис. нових авто.

Хай там як, більшу частину продажів нових автівок (нагадаємо, загальний обсяг ринку торік сягнув трохи за 39 тисяч нових машин) досі складають бензинові модифікації. Тим часом попит на значно дорожчі гібриди та електромобілі в салонах дилерів збільшується, хоч темп його зростання теж далекий від європейського рівня, адже становить +3% за рік для гібридних та +4,7% для електричних авто.

То чиїм коштом «тримають удар» дизельні легковики? Що пропонують українським клієнтам імпортери та дилери, які нові моделі мають найбільший попит серед наших автомобілістів? У пошуках відповідей експерти Auto.Ria дослідили перелік популярних нових авто 2022 року та дізналися скільки з них мали дизельні силові агрегати.

20 найпопулярніших моделей з дизельним двигуном

Renault Duster: 1346 дизельних авто. Toyota Land Cruiser Prado: 694 шт. Skoda Kodiaq: 619 шт. BMW X5: 495 шт. Toyota Land Cruiser: 448 шт. Renault Logan: 410 шт. Volkswagen Touareg: 338 шт. Renault Sandero: 296 шт. Renault Express: 294 шт. BMW X6: 254 шт. Nissan X-Trail: 211 шт. Hyundai Tucson: 185 шт. Mercedes-Benz GLS: 172 шт. Peugeot 2008: 164 шт. BMW X7: 159 шт. Hyundai Santa Fe: 154 шт. Hyundai Staria: 152 шт. Peugeot 3008: 146 шт. Mercedes-Benz GLE: 119 шт. Mercedes-Benz Vito: 114 шт.

Як пишуть експерти, справа, вочевидь, не лише в очікуваній економії на пальному: звісно, серед лідерів є низка бюджетних моделей, та й очолює загальний рейтинг доволі недорогий румунський кросовер. Однак не варто забувати про вже згадану ціну дизельних авто: зазвичай вони коштують більше за «бензинки», та й вартість володіння може бути трохи вищою.

Втім, наявність у наведеному переліку дорогих кросоверів та позашляховиків натякає на те, що українських покупців у дизельних авто вабить щось окрім можливості заощадити на скромному споживанні дизельного пального.

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