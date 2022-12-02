ТОП-20 найпопулярніших вживаних авто на внутрішньому ринку — Finance.ua

ТОП-20 найпопулярніших вживаних авто на внутрішньому ринку
Фахівці Інституту досліджень авторинку проаналізували статистику реєстрацій легкових автомобілів та визначили топ-20 найпопулярніших вживаних моделей, які купували в Україні у листопаді поточного року.
Найпопулярніші бренди
Лідером брендів легковиків, які купували на внутрішньому ринку, за підсумками листопада залишається Volkswagen. Українці уклали 8,6 тисячі угод купівлі-продажу машин цієї марки, що складає 12,4% від загальної кількості. На другому місці традиційно знаходиться продукція російсько-радянського ВАЗу зі стабільною часткою 6,7%, 4,4 тис. угод.
Третє місце в рейтингу зайняв Renault (5,6%, 3,9 тис. шт.). Skoda піднялася на одну позицію та зайняла четверте місце з часткою 5,5% (3,6 тис.), а на п’ятому місці розмістилася Toyota із часткою 5,3% (3,7 тис. угод).
Найпопулярніші моделі на внутрішньому ринку
Перше місце серед внутрішніх продажів у листопаді займає незмінний лідер українського авторинку Volkswagen Passat (2,5 тис. угод). Daewoo Lanos та його модифікації — спадок часів активного автомобілебудівництва в Україні — залишаються на другому місці (2,4 тис. угод.). Третє місце посіла Skoda Octavia (2,1 тис. угод), а четверте зайняв Volkswagen Golf (1,9 тис. угод). Замикає першу п’ятірку Renault Megane (1,2 тис. угод).
Загалом тенденція внутрішнього авторинку незмінна: більшість у двадцятці найпопулярніших моделей становлять європейські моделі авто. З типово американських машин можна виділити лише Volkswagen Jetta, Hyundai Sonata (частина з яких прибуває також і з Південної Кореї), а також частину Volkswagen Passat, який виготовляють для ринку США.
Загалом жовтневий рейтинг перепродажів вживаних легковиків на внутрішньому ринку виглядає так:
- Volkswagen Passat — 2 477 угод;
- Lanos & Sens — 2 425;
- Skoda Octavia — 2 144;
- Volkswagen Golf — 1 949;
- Renault Megane — 1 182;
- Ford Focus — 1 070;
- ВАЗ 2109/99 — 979;
- Skoda Fabia — 939;
- BMW 5 Series — 936;
- Audi A6 — 928;
- Chevrolet Aveo — 910;
- BMW 3 Series — 907;
- Opel Astra — 896;
- Toyota Camry — 855;
- BMW X5 — 816;
- Mercedes-Benz E-Classe — 794;
- Audi A4 — 764;
- Volkswagen Jetta — 613;
- Mitsubishi Lancer — 609;
- Hyundai Sonata — 599.
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