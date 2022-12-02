ТОП-20 найпопулярніших вживаних авто на внутрішньому ринку — Finance.ua

ТОП-20 найпопулярніших вживаних авто на внутрішньому ринку Сьогодні 20:01 — Особисті фінанси

ТОП-20 найпопулярніших вживаних авто на внутрішньому ринку

Фахівці Інституту досліджень авторинку проаналізували статистику реєстрацій легкових автомобілів та визначили топ-20 найпопулярніших вживаних моделей, які купували в Україні у листопаді поточного року.

Найпопулярніші бренди

Лідером брендів легковиків, які купували на внутрішньому ринку, за підсумками листопада залишається Volkswagen. Українці уклали 8,6 тисячі угод купівлі-продажу машин цієї марки, що складає 12,4% від загальної кількості. На другому місці традиційно знаходиться продукція російсько-радянського ВАЗу зі стабільною часткою 6,7%, 4,4 тис. угод.

Третє місце в рейтингу зайняв Renault (5,6%, 3,9 тис. шт.). Skoda піднялася на одну позицію та зайняла четверте місце з часткою 5,5% (3,6 тис.), а на п’ятому місці розмістилася Toyota із часткою 5,3% (3,7 тис. угод).

Найпопулярніші моделі на внутрішньому ринку

Перше місце серед внутрішніх продажів у листопаді займає незмінний лідер українського авторинку Volkswagen Passat (2,5 тис. угод). Daewoo Lanos та його модифікації — спадок часів активного автомобілебудівництва в Україні — залишаються на другому місці (2,4 тис. угод.). Третє місце посіла Skoda Octavia (2,1 тис. угод), а четверте зайняв Volkswagen Golf (1,9 тис. угод). Замикає першу п’ятірку Renault Megane (1,2 тис. угод).

Загалом тенденція внутрішнього авторинку незмінна: більшість у двадцятці найпопулярніших моделей становлять європейські моделі авто. З типово американських машин можна виділити лише Volkswagen Jetta, Hyundai Sonata (частина з яких прибуває також і з Південної Кореї), а також частину Volkswagen Passat, який виготовляють для ринку США.

Загалом жовтневий рейтинг перепродажів вживаних легковиків на внутрішньому ринку виглядає так:

Volkswagen Passat — 2 477 угод; Lanos & Sens — 2 425; Skoda Octavia — 2 144; Volkswagen Golf — 1 949; Renault Megane — 1 182; Ford Focus — 1 070; ВАЗ 2109/99 — 979; Skoda Fabia — 939; BMW 5 Series — 936; Audi A6 — 928; Chevrolet Aveo — 910; BMW 3 Series — 907; Opel Astra — 896; Toyota Camry — 855; BMW X5 — 816; Mercedes-Benz E-Classe — 794; Audi A4 — 764; Volkswagen Jetta — 613; Mitsubishi Lancer — 609; Hyundai Sonata — 599.

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