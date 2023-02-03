ТОП-15 найпопулярніших нових легковиків січня — Finance.ua

ТОП-15 найпопулярніших нових легковиків січня
Експерти Інституту досліджень авторинку визначили 15 найпопулярніших нових легковиків січня.
У січні українці придбали майже 3,5 тисячі нових легковиків. Це на −35,2% менше, ніж у січні 2022 року та на −12,5% менше, ніж у грудні. Враховуючи, що січень в Україні традиційно не надто активний у продажах авто, а в країні триває війна, такий місячний показник можна вважати непоганим.
Більшість нових легковиків у січні (85,8%, 2 980 штук) були імпортовані з-за кордону. Частка легковиків, виготовлених в Україні методом крупновузлового складання, склала 14,2% (495 шт.).
Найбільше нових автомобілів у листопаді традиційно зареєстрували у Києві (1 111 шт.) та Київській області (457 шт.), а також Дніпропетровській (334 шт.), Львівській (251 шт.) та Одеській (189 шт.) областях.
Найменше нових машин вперше зареєстрували у Луганській (4 шт.), Донецькій (5 шт.), Херсонській (11 шт.), Чернігівській (23 шт.) та Миколаївській (35 шт.) областях.
Найпопулярніші нові імпортні легковики
Найчастіше у січні під час купівлі нового легковика українці обирали бренд Toyota (535 шт., 15,4%). Друге місце зайняв бренд Renault (274 шт., 7,9%).
На третє місце піднялася Skoda (252 шт., 7,3%), а четверте посів Mercedes-Benz (251 шт., 7,2%), котрий опустився на одну позицію донизу.
Замикає топ-5 бренд Volkswagen (236 шт., 6,5%).
Серед моделей у першому місяці 2023 року лідером продажів став Renault Duster (187 шт.), піднявшись на одну сходинку. Другим виявився Toyota Land Cruiser Prado (+1 позиція, 157 шт.).
Третю сходинку зайняла Suzuki Vitara (+1 позиція, 153 шт.). На четвертому місці розмістився Volkswagen ID.4 (132 шт.).
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Замикає першу п’ятірку KIA Sportage (126 шт.).
Загалом українці й надалі надають перевагу практичним універсальним авто: із 15 найпопулярніших моделей січня 13 — позашляховики та кросовери.
Топ-15 найпопулярніших моделей нових імпортних легковиків у січні 2022 року
- Renault Duster — 187 шт.
- Toyota Land Cruiser Prado — 157 шт.
- Suzuki Vitara — 153 шт.
- Volkswagen ID.4 — 132 шт.
- KIA Sportage — 126 шт.
- Toyota RAV-4 — 109 шт.
- Mercedes-Benz GLE-Classe — 105 шт.
- Hyundai Tucson — 97 шт.
- BMW X5 — 88 шт.
- Skoda Kodiaq — 77 шт.
- Mazda CX-5 — 76 шт.
- Renault Express — 69 шт.
- Toyota Land Cruiser — 66 шт.
- Toyota Corolla — 61 шт.
- Mercedes-Benz GLS-Classe — 58 шт.
Серед нових легковиків, складених в Україні, у жовтні найбільше купували автомобілі Skoda (загалом 125 шт.): Kodiaq (77 шт.), Karoq (45 шт.), Octavia (2 шт.) та SuperB (1 шт.).
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