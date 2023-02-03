ТОП-15 найпопулярніших нових легковиків січня — Finance.ua

ТОП-15 найпопулярніших нових легковиків січня Сьогодні 21:34 — Особисті фінанси

ТОП-15 найпопулярніших нових легковиків січня

Експерти Інституту досліджень авторинку визначили 15 найпопулярніших нових легковиків січня.

У січні українці придбали майже 3,5 тисячі нових легковиків. Це на −35,2% менше, ніж у січні 2022 року та на −12,5% менше, ніж у грудні. Враховуючи, що січень в Україні традиційно не надто активний у продажах авто, а в країні триває війна, такий місячний показник можна вважати непоганим.

Більшість нових легковиків у січні (85,8%, 2 980 штук) були імпортовані з-за кордону. Частка легковиків, виготовлених в Україні методом крупновузлового складання, склала 14,2% (495 шт.).

Найбільше нових автомобілів у листопаді традиційно зареєстрували у Києві (1 111 шт.) та Київській області (457 шт.), а також Дніпропетровській (334 шт.), Львівській (251 шт.) та Одеській (189 шт.) областях.

Найменше нових машин вперше зареєстрували у Луганській (4 шт.), Донецькій (5 шт.), Херсонській (11 шт.), Чернігівській (23 шт.) та Миколаївській (35 шт.) областях.

Найпопулярніші нові імпортні легковики

Найчастіше у січні під час купівлі нового легковика українці обирали бренд Toyota (535 шт., 15,4%). Друге місце зайняв бренд Renault (274 шт., 7,9%).

На третє місце піднялася Skoda (252 шт., 7,3%), а четверте посів Mercedes-Benz (251 шт., 7,2%), котрий опустився на одну позицію донизу.

Замикає топ-5 бренд Volkswagen (236 шт., 6,5%).

Серед моделей у першому місяці 2023 року лідером продажів став Renault Duster (187 шт.), піднявшись на одну сходинку. Другим виявився Toyota Land Cruiser Prado (+1 позиція, 157 шт.).

Третю сходинку зайняла Suzuki Vitara (+1 позиція, 153 шт.). На четвертому місці розмістився Volkswagen ID.4 (132 шт.).

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Замикає першу п’ятірку KIA Sportage (126 шт.).

Загалом українці й надалі надають перевагу практичним універсальним авто: із 15 найпопулярніших моделей січня 13 — позашляховики та кросовери.

Топ-15 найпопулярніших моделей нових імпортних легковиків у січні 2022 року

Renault Duster — 187 шт. Toyota Land Cruiser Prado — 157 шт. Suzuki Vitara — 153 шт. Volkswagen ID.4 — 132 шт. KIA Sportage — 126 шт. Toyota RAV-4 — 109 шт. Mercedes-Benz GLE-Classe — 105 шт. Hyundai Tucson — 97 шт. BMW X5 — 88 шт. Skoda Kodiaq — 77 шт. Mazda CX-5 — 76 шт. Renault Express — 69 шт. Toyota Land Cruiser — 66 шт. Toyota Corolla — 61 шт. Mercedes-Benz GLS-Classe — 58 шт.

Серед нових легковиків, складених в Україні, у жовтні найбільше купували автомобілі Skoda (загалом 125 шт.): Kodiaq (77 шт.), Karoq (45 шт.), Octavia (2 шт.) та SuperB (1 шт.).

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