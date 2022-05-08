ТОП-10 автомобілів, якими цікавляться українці під час війни — Finance.ua

ТОП-10 автомобілів, якими цікавляться українці під час війни

Щоб частково зрозуміти поточну картину на авторинку, можна скористатися статистикою одного з сайтів з продажу вживаних авто.

Фахівці порталу auto.ria.com виділили найпопулярніші моделі авто, якими цікавилися відвідувачі сайту. Мова йде саме про пошук, тобто про інтерес, а не кількість укладених угод купівлі-продажу, повідомляють спеціалісти Інституту досліджень авторинку України.

Нижче — 10 моделей авто, до яких найвищий інтерес проявляли українці у квітні 2022 року. Важливо, що зазначений прайс — це ціна, яку вказав продавець в оголошенні. Тобто реальна ціна угоди, з врахуванням торгу, може бути значно меншою.

Рейтинг найпопулярніших автівок, які шукають українці

Mercedes-Benz Vito. Ціна: від $4700, середня $10500;

Volkswagen Passat. Ціна: від $3800, середня $10500;

Volkswagen Golf. Ціна: від $3700, середня $6500;

Skoda Octavia. Ціна: від $3700, середня $7200;

Toyota Land Cruiser Prado. Ціна: від $12500, середня $17000;

Renault Scenic. Ціна: від $3800, середня $6000;

Mercedes-Benz GLE-Class. Ціна: від $33000, середня $45000;

Renault Megane. Ціна: від $3500, середня $6500;

Opel Zafira. Ціна: від $3900, середня $6400;

Toyota RAV4. Ціна: від — $7200, середня $19600.

Головний висновок, який можна зробити: авторинок України поступово повертається до свого звичного вигляду, а ситуація стає більш прогнозованою. Так, в рейтинг повернулося багато моделей, які були в топі до війни. Це, зокрема, Volkswagen Passat, Volkswagen Golf, Skoda Octavia — ця трійця дуже довго очолювала мало не всі рейтинги українського вторинного ринку. Їх присутність зараз у списку авто, які шукають найчастіше, ще й на верхніх позиціях, свідчить про те, що ринок повертається до більш-менш звиклих власних правил.

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Водночас рейтинг досі впевнено очолює лідер цієї непростої для усіх нас весни, «бус» Mercedes-Benz Vito. Також у список потрапив Volkswagen Transporter, якого також не було в попередніх топах. Це підтверджує гіпотезу про велику потребу в універсальних практичних автомобілях «на всі випадки життя»: ті, які підійдуть і для комфортного щоденного пересування, так і для перевезення товарів, гуманітарної допомоги та навіть допоможуть евакуюватися у випадку небезпеки.

Ще одна відмінність «довоєнних» трендів — українці стали активніше цікавитися автомобілями сегменту «преміум», на кшталт BMW X5, Toyota LC Prado, Mercedes-Benz GLE-Class та Volkswagen Touareg. Чи підкріплюється такий підвищений інтерес фактичними продажами цих машин, поки не відомо.

А от електромобілів, які теоретично під час хвилі дефіциту пального, що накрив Україну, мали б «підскочити» мало не до верхівки списку, серед 10 наведених моделей немає. Наймасовіший і найпопулярніший у своєму сегменті Nissan Leaf у рейтингу за частотою пошуків опинився на 50 місці, інші «електрички» значно далі.

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