Топ-10 автомобілів, які за рік втратили найбільше своєї вартості — Finance.ua
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Топ-10 автомобілів, які за рік втратили найбільше своєї вартості

Технології&Авто
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Топ-10 автомобілів, які за рік втратили найбільше своєї вартості
Топ-10 автомобілів, які за рік втратили найбільше своєї вартості
У світі, де ціна на нові авто зростає щороку, покупці дедалі частіше звертають увагу на вторинний ринок. Однак не всі вживані автомобілі однаково тримають вартість. Аналітики iSeeCars склали рейтинг моделей, які найбільше подешевшали протягом останніх 12 місяців — і результати можуть здивувати.
Топ-10 автомобілів, які за рік втратили найбільше своєї вартості
Абсолютним лідером у списку виявилася Tesla: її моделі втратили в середньому -10,1% ринкової вартості. Незважаючи на інноваційність бренду, електромобілі Tesla залишаються надзвичайно волатильними з погляду перепродажної ціни, що створює ризики для довгострокового володіння.
На другому місці — Chrysler із втратою -8,9%, а замикає трійку Maserati, що втратила -8,6%. Обидва бренди демонструють, що навіть преміальні емблеми не гарантують стабільності вартості після першого року експлуатації.
Загалом же рейтинг виглядає так:
  1. Tesla (-10,1%)
  2. Chrysler (-8,9%)
  3. Maserati (-8,6%)
  4. Genesis (-6,5%)
  5. Dodge (-4,7%)
  6. Buick (-4,6%)
  7. Chevrolet (-3,9%)
  8. Nissan (-1,5%)
  9. Audi (-1,1%)
  10. Volvo (-0,9%).
Зазначимо, що дані стосуються середніх значень по всіх моделях кожного бренду, і на окремі модифікації можуть впливати локальні тренди, пробіг, рік випуску чи навіть зміни у вподобаннях покупців.

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Для покупців, які шукають вигідну пропозицію на вторинному ринку, цей список є орієнтиром — автівки з максимальним падінням ціни можуть виявитися найпривабливішими у співвідношенні «ціна/комплектація».
За матеріалами:
Ampercar
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