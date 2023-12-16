Tesla відкличе понад 2 млн електромобілів через проблеми з автопілотом — Finance.ua
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Tesla відкличе понад 2 млн електромобілів через проблеми з автопілотом

Технології&Авто
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Tesla відкличе понад 2 млн електромобілів через проблеми з автопілотом
Tesla відкличе понад 2 млн електромобілів через проблеми з автопілотом
Тesla відкличе понад два мільйони електрокарів у США через недоліки в автопілотній системі. Розслідування Національного управління безпеки дорожнього руху США показало, що проблеми з автопілотом могли призвести до неправильного використання системи.
Про це повідомляє Associated Press.
Компанія відкличе автомобілі моделі Model S, які були випущені в 2012—2023 роках, Model X за 2016—2023 роки, Model 3 за 2017—2023 роки і Model Y, які зійшли з конвеєра з 2020 до 2023 року. Таким чином, це зачепить практично всі продані в США електромобілі Tesla.
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Фахівці вважають, що в деяких випадках функцій системи може бути недостатньо для запобігання неправильному використанню автопілота.
Оновлення програмного забезпечення електрокарів додасть додаткові елементи керування та попередження, аби водії дотримувались відповідальності під час водіння.
За матеріалами:
theБабель
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