Технічні роботи у ПриватБанку: коли не працюватимуть картки, банкомати та термінали — Finance.ua

Технічні роботи у ПриватБанку: коли не працюватимуть картки, банкомати та термінали Сьогодні 17:21 — Фінтех і Картки

Технічні роботи у ПриватБанку: коли не працюватимуть картки, банкомати та термінали

У ніч на 14 червня 2025 року ПриватБанк буде проводити планові регламентні роботи процесингового центру, щоб збільшити потужності та безпеку проведення клієнтами операцій із платіжними картками. Через це не працюватимуть деякі сервіси.

Про це попередили у пресслужбі банку.

У період проведення робіт 14 червня з 00:05 і до 6:30 години ранку тимчасово будуть недоступні для проведення операції з картками. Аналогічний «тайм-аут» триватиме в роботі:

банкоматів,

терміналів самообслуговування,

POS-терміналів банку.

«Зазвичай регламентні роботи ми робимо у нічний час, коли більшість клієнтів не проводять операцій. Якщо у період проведення робіт ви плануєте оплати картками — радимо зробити це заздалегідь, чи відкласти на кілька годин», — йдеться у повідомленні банку.

Нагадаємо, процесинговий центр ПриватБанку щогодини обробляє понад 3 млн операцій з картками.

Раніше ми повідомляли , що ПриватБанк перерахував до бюджету 32,1 млрд грн дивідендів. Це більше половини доходів від дивідендів державних підприємств, запланованих на 2025 рік.

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