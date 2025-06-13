Технічні роботи у ПриватБанку: коли не працюватимуть картки, банкомати та термінали — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Технічні роботи у ПриватБанку: коли не працюватимуть картки, банкомати та термінали

Фінтех і Картки
59
Технічні роботи у ПриватБанку: коли не працюватимуть картки, банкомати та термінали
Технічні роботи у ПриватБанку: коли не працюватимуть картки, банкомати та термінали
У ніч на 14 червня 2025 року ПриватБанк буде проводити планові регламентні роботи процесингового центру, щоб збільшити потужності та безпеку проведення клієнтами операцій із платіжними картками. Через це не працюватимуть деякі сервіси.
Про це попередили у пресслужбі банку.
У період проведення робіт 14 червня з 00:05 і до 6:30 години ранку тимчасово будуть недоступні для проведення операції з картками. Аналогічний «тайм-аут» триватиме в роботі:
  • банкоматів,
  • терміналів самообслуговування,
  • POS-терміналів банку.
«Зазвичай регламентні роботи ми робимо у нічний час, коли більшість клієнтів не проводять операцій. Якщо у період проведення робіт ви плануєте оплати картками — радимо зробити це заздалегідь, чи відкласти на кілька годин», — йдеться у повідомленні банку.
Нагадаємо, процесинговий центр ПриватБанку щогодини обробляє понад 3 млн операцій з картками.
Раніше ми повідомляли, що ПриватБанк перерахував до бюджету 32,1 млрд грн дивідендів. Це більше половини доходів від дивідендів державних підприємств, запланованих на 2025 рік.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems