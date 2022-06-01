Тайвань надасть $6 млн на відновлення українських міст — Finance.ua
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Тайвань надасть $6 млн на відновлення українських міст

Вчора 19:42Казна та Політика
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Тайвань надасть $6 млн на відновлення українських містТайвань надасть $6 млн на відновлення українських міст
Тайвань пожертвує 6 мільйонів доларів п’ятьом українським містам, що постраждали від російського вторгнення.
Про це йдеться у повідомленні Міністерства закордонних справ Тайваню.
Зазначається, що під час телефонної розмови з міським головою Харкова Ігорем Тереховим міністр закордонних справ Тайваню Джозеф Ву повідомив, що надасть Харкову допомогу розміром $2 млн та ще по $500 тис. Чернігову, Миколаєву, Сумам і Запоріжжю.
«Народ Тайваню співчуває і підтримує народ України, оскільки ми вже давно зіткнулися з загрозами з боку Китаю. Ми сподіваємося, що наша допомога у відновленні зруйнованої цивільної інфраструктури пом’якшить вплив війни на український народ», — сказав міністр Ву.
Ігор Терехов висловив подяку та сказав, що з нетерпінням чекає запрошення Ву до Харкова після війни.
Відзначимо, що Тайвань не має офіційних дипломатичних відносин з Україною. Раніше Міністерство закордонних справ Тайваню повідомило, що завершило перевезення Україні 582 тонн допомоги.
За матеріалами: Шо там
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