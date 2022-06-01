Тайвань надасть $6 млн на відновлення українських міст — Finance.ua

Тайвань надасть $6 млн на відновлення українських міст

Вчора 19:42 — Казна та Політика

Тайвань надасть $6 млн на відновлення українських міст

Тайвань пожертвує 6 мільйонів доларів п’ятьом українським містам, що постраждали від російського вторгнення.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства закордонних справ Тайваню.

Зазначається, що під час телефонної розмови з міським головою Харкова Ігорем Тереховим міністр закордонних справ Тайваню Джозеф Ву повідомив, що надасть Харкову допомогу розміром $2 млн та ще по $500 тис. Чернігову, Миколаєву, Сумам і Запоріжжю.

«Народ Тайваню співчуває і підтримує народ України, оскільки ми вже давно зіткнулися з загрозами з боку Китаю. Ми сподіваємося, що наша допомога у відновленні зруйнованої цивільної інфраструктури пом’якшить вплив війни на український народ», — сказав міністр Ву.

Ігор Терехов висловив подяку та сказав, що з нетерпінням чекає запрошення Ву до Харкова після війни.

Відзначимо, що Тайвань не має офіційних дипломатичних відносин з Україною. Раніше Міністерство закордонних справ Тайваню повідомило, що завершило перевезення Україні 582 тонн допомоги.

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