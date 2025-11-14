Ситуація у Києві зі світлом, водою та теплом після обстрілу Сьогодні 11:12 — Особисті фінанси

У столиці після масованого комбінованого удару росіян діють планові графіки відключень електропостачання.

Про це повідомляє Telegram мера Києва Віталія Кличка.

«За інформацією енергетиків, у столиці наразі діють планові графіки відключень електропостачання. Локальні аварійні відключення, що сталися внаслідок атаки, усунули», — заявив Кличко.

За його словами, перебої з опаленням є в Деснянському та частині Подільського району. Комунальники вже працюють, щоб якомога швидше повернути жителям столиці тепло.

При цьому, як зазначив мер Києва, перебоїв з водопостачанням не фіксується.

росія в ніч на 14 листопада завдала масованого удару по ряду регіонів України. Основним вектором комбінованої атаки рф стала столиця.

Як повідомив президент України Володимир Зеленський, російські війська вночі випустили по території України близько 430 дронів і 18 ракет, зокрема балістику та аеробалістику. Також ворог бив й по Київщині, Харківщині, Одещині. За попередніми даними, вранці росіяни застосували ракету «Циркон» на Сумщині.

