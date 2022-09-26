Ситуація на валютному ринку: НБУ збільшив продаж доларів із резервів у 1,5 рази — Finance.ua

Ситуація на валютному ринку: НБУ збільшив продаж доларів із резервів у 1,5 рази
Національний банк України протягом тижня з 19 по 23 вересня 2022 року купив на міжбанківському валютному ринку 7,10 млн доларів і продав 744,88 млн доларів. Від’ємне сальдо інтервенцій склало 737,78 млн доларів.
Про це свідчать дані НБУ.
Таким чином, Нацбанк майже в 1,5 раза збільшив продаж валюти порівняно з минулим тижнем, коли НБУ продав 510,66 млн доларів.
З початку року НБУ купив на міжбанку 3 121,31 млн доларів і 110,97 млн євро. При цьому НБУ продав 18 607,72 млн доларів і 1 789,11 млн євро.
Негативне сальдо інтервенцій склало 15 486,41 млн доларів і 1 678,14 млн євро.
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