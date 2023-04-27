Система Wise заборонила перекази коштів у гривні для українців — Finance.ua
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Система Wise заборонила перекази коштів у гривні для українців

Фондовий ринок
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Міжнародна система грошових переказів Wise призупинила переказування коштів з гривневих рахунків для всіх своїх клієнтів.
Про це повідомили представники компанії виданню «Мінфін».
Вони також нагадали, що раніше для громадян було запроваджено заборону на випуск нових карт Wise.
«Клієнти із зареєстрованою адресою в Україні з 12 серпня 2022 року не можуть відкривати нові цифрові картки у Wise. Клієнти, чиї цифрові карти були відкриті до цієї дати, можуть і надалі використовувати їх до закінчення терміну дії картки», — пояснив представник Wise.
У компанії уточнили, що у Wise прив’язуються не до національності користувачів, а до їхньої фактичної реєстрації в країні (резидентства), в даному випадку, в Україні.
«Люди можуть відправляти гривню в Україну, а також долар, фунт стерлінгів та євро через платежі SWIFT», — додали у Wise.
У компанії не назвали конкретних причин обмеження на гривневі перекази, вказавши на заборону переказів з України.
«Нині неможливо відправити гроші за кордон з України, а нові клієнти з адресою в Україні не можуть використовувати деякі функції облікового запису Wise для створення балансу в різних валютах або отримання цифрової картки Wise. Ці зміни діють з 2022 року, і ми проінформували клієнтів про ці зміни, щоб вони могли знайти альтернативні способи керування своїми грошима», — визнав речник Wise.
За матеріалами:
Мінфін.com.ua
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