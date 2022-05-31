Система MoneyGram почне прийом криптовалют — Finance.ua

Система MoneyGram почне прийом криптовалют
Система MoneyGram почне прийом криптовалют
Компанія MoneyGram, що спеціалізується на грошових переказах, планує запустити послугу, яка дозволить клієнтам відправляти гроші в інші країни за допомогою стейблкоїнів.
Компанія уклала партнерство із компанією Stellar Development, яка розробила блокчейн Stellar (XLM), — пише Bloomberg.
Нова послуга дозволить клієнтам конвертувати свої стейблкоїни у фіатну валют всюди, де працює MoneyGram.
«Незважаючи на сильну волатильність, я думаю, що криптовалюти залишаться з нами надовго. Дуже важливо прийняти це та сприяти їх впровадженню», — заявив Алекс Холмс, генеральний директор MoneyGram.
Раніше MoneyGram намагалася налагодити співпрацю з Ripple (XRP), проте після позову SEC до Ripple припинила співпрацю.
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