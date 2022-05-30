Сегмент DeFi втратив $130 млрд з початку року — Finance.ua
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Сегмент DeFi втратив $130 млрд з початку року

Вчора 17:19Фінтех і Картки
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Сегмент DeFi втратив $130 млрд з початку рокуСегмент DeFi втратив $130 млрд з початку року
Сукупна вартість коштів (TVL) у DeFi-додатках знизилася на 55% з початку року. Однією з причин значного відтоку коштів інвесторів став крах Terra.
1 січня загальний TVL сегмента перевищував $236 млрд. На даний момент показник становить $106 млрд. Ще 9 травня задіяна у dapps ліквідність перевищувала $180 млрд, але на тлі краху Terra показник різко впав.
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Зниження TVL також пов’язане з ведмежим трендом ринку, капіталізація якого з початку року просіла на 45,4%.
Деякі DeFi-токени просіли на 99% по відношенню до пікових позначок. Наприклад, практично знецінився токен лендінгового проекту Geist Finance на базі Fantom. У жовтні він торгувався вище $30, а тепер його ціна знаходиться в районі $0,01.
Навіть серед топ-10 найбільш капіталізованих монет дехто просів більш ніж на 70% з початку року. Наприклад, токен провідної децентралізованої біржі Uniswap упав на 72%, нативний актив Curve — на 80%.

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За матеріалами: Мінфін.com.ua
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