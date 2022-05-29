Перевипущена криптовалюта Luna впала на 70% лише за кілька годин — Finance.ua

Перевипущена криптовалюта Luna впала на 70% лише за кілька годин

Вчора 12:25 — Фінтех і Картки

Перевипущена криптовалюта Luna впала на 70% лише за кілька годин

Вранці 28 травня Terraform Labs запустила нову версію блокчейну Terra, «Terra 2.0» із новими токенами Luna.

Приблизно через 12 годин після перезапуску Luna (позначена на деяких біржах як LUNA2) втратила майже 73% своєї початкової вартості, торгуючись на момент написання цієї новини за ціною 5,18 доларів США. Локальний пік було зафіксовано на рівні 19,54 долара.

Токени Luna стали доступні для торгівлі на біржі Bybit приблизно через 10 хвилин після запуску, а через годину Kucoin також оголосила про запуск торгівлі LUNA. За даними CoinMarketCap, зараз Luna торгується на 7 різних біржах — Bybit, Kucoin, Kraken, MEXC, OKK, Bitrue і BingX. Жодна з бірж не активувала торгівлю ф’ючерсами Luna.

З 1 мільярда нових токенів Luna лише 21 мільйон був розісланий у суботу та взагалі доданий у обіг. Залишок токенів будуть вводити на ринок поетапно.

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