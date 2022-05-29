Перевипущена криптовалюта Luna впала на 70% лише за кілька годин — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Перевипущена криптовалюта Luna впала на 70% лише за кілька годин

Вчора 12:25Фінтех і Картки
747
Перевипущена криптовалюта Luna впала на 70% лише за кілька годинПеревипущена криптовалюта Luna впала на 70% лише за кілька годин
Вранці 28 травня Terraform Labs запустила нову версію блокчейну Terra, «Terra 2.0» із новими токенами Luna.
Приблизно через 12 годин після перезапуску Luna (позначена на деяких біржах як LUNA2) втратила майже 73% своєї початкової вартості, торгуючись на момент написання цієї новини за ціною 5,18 доларів США. Локальний пік було зафіксовано на рівні 19,54 долара.
Читайте також
Токени Luna стали доступні для торгівлі на біржі Bybit приблизно через 10 хвилин після запуску, а через годину Kucoin також оголосила про запуск торгівлі LUNA. За даними CoinMarketCap, зараз Luna торгується на 7 різних біржах — Bybit, Kucoin, Kraken, MEXC, OKK, Bitrue і BingX. Жодна з бірж не активувала торгівлю ф’ючерсами Luna.
З 1 мільярда нових токенів Luna лише 21 мільйон був розісланий у суботу та взагалі доданий у обіг. Залишок токенів будуть вводити на ринок поетапно.

Ethereum: чого чекати від «криптовалюти № 2»

За матеріалами: noworries
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.