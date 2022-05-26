Bitcoin-біржі підтримали «відродження» Terra — Finance.ua

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Bitcoin-біржі підтримали «відродження» Terra

Вчора 23:31Фінтех і Картки
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Bitcoin-біржі підтримали «відродження» TerraBitcoin-біржі підтримали «відродження» Terra
Декілька криптовалютних бірж сигналізували про підтримку Terra 2.0 і «відродженого з попелу» токена LUNA.
За запропонований співзасновником та CEO Terraform Labs До Квоном план респонденти віддали 65,5% голосів.
Bitcoin-біржі підтримали «відродження» Terra
Про готовність до лістингу нового токена LUNA заявили платформи Huobi, Bitfinex, Bitrue, Gate.io та DeFi-протокол Hex Trust.
Квон також ретвітнув повідомлення біржі FTX, яке команда майданчика згодом видалила.
При цьому він спростував повідомлення про контакти з південнокорейськими криптоплатформами щодо підтримки нового токену.

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Проте галузевий журналіст Колін Ву повідомив, що Upbit підтримає аірдроп «LUNA2».
На тлі новин котирування алгоритмічного стейблкойну TerraUSD (UST) за добу зросли більш ніж на 40%. Ціна «стабільної монети» наблизилася до $0,1.
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У Binance заявили, що «тісно співпрацюють» з командою Terra, щоб надати постраждалим користувачам «найкращий підхід до відшкодування втрат». Представники біржі раніше запропонували в першу чергу врахувати інтереси дрібних інвесторів, які постраждали від обвалу алгоритмічного стейблкоіна UST та пов’язаного з ним токена LUNA.
За матеріалами: Forklog
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