Bitcoin-біржі підтримали «відродження» Terra — Finance.ua

Bitcoin-біржі підтримали «відродження» Terra

Вчора 23:31 — Фінтех і Картки

Bitcoin-біржі підтримали «відродження» Terra

Декілька криптовалютних бірж сигналізували про підтримку Terra 2.0 і «відродженого з попелу» токена LUNA.

За запропонований співзасновником та CEO Terraform Labs До Квоном план респонденти віддали 65,5% голосів.

Про готовність до лістингу нового токена LUNA заявили платформи Huobi, Bitfinex, Bitrue, Gate.io та DeFi-протокол Hex Trust.

Квон також ретвітнув повідомлення біржі FTX, яке команда майданчика згодом видалила.

При цьому він спростував повідомлення про контакти з південнокорейськими криптоплатформами щодо підтримки нового токену.

Проте галузевий журналіст Колін Ву повідомив, що Upbit підтримає аірдроп «LUNA2».

На тлі новин котирування алгоритмічного стейблкойну TerraUSD (UST) за добу зросли більш ніж на 40%. Ціна «стабільної монети» наблизилася до $0,1.

У Binance заявили, що «тісно співпрацюють» з командою Terra, щоб надати постраждалим користувачам «найкращий підхід до відшкодування втрат». Представники біржі раніше запропонували в першу чергу врахувати інтереси дрібних інвесторів, які постраждали від обвалу алгоритмічного стейблкоіна UST та пов’язаного з ним токена LUNA.

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