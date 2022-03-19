Синхронізація з ENTSO-E дасть змогу збільшити пропускну спроможність мереж між Україною і Європою — Finance.ua

Синхронізація з ENTSO-E дасть змогу збільшити пропускну спроможність мереж між Україною і Європою

Вчора 20:26 — Енергетика

Синхронізація Об’єднаної енергетичної системи (ОЕС) України з європейською ENTSO-E дасть змогу збільшити пропускну спроможність ліній електропередачі між Україною і Європою до 5 ГВт.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко у своїй колонці «Енергетичний безвіз. Єдиним фронтом з Європою» на «Економічній правді» в суботу.

«Є ще низка технологічних ініціатив, які дадуть змогу збільшити пропускну спроможність наших енергомереж, фактичну пропускну спроможність між ОЕС і країнами ENTSO-E до 4 і навіть 5 ГВт. Це більше, ніж попередній перетин між ОЕС України та РФ, він становив близько 3 ГВт», — заявив Галущенко.

Він пояснив, що синхронізація дасть змогу значно підвищити надійність роботи української енергосистеми, знизити собівартість виробництва електроенергії за рахунок більш економічного використання генеруючих потужностей, а також підвищити безпеку постачання електроенергією споживачів.

«Ми становимо спільний енергетичний простір з ЄС, спільний „енергетичний фронт“. Якщо виникне аварійна ситуація у нас — ми гарантовано отримаємо електроенергію з Європи. Якщо треба буде екстрено „перекрити“ європейські потреби — ми зможемо це зробити», — констатував міністр.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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