Синхронізація з ENTSO-E дасть змогу збільшити пропускну спроможність мереж між Україною і Європою — Finance.ua

«Є ще низка технологічних ініціатив, які дадуть змогу збільшити пропускну спроможність наших енергомереж, фактичну пропускну спроможність між ОЕС і країнами ENTSO-E до 4 і навіть 5 ГВт. Це більше, ніж попередній перетин між ОЕС України та РФ, він становив близько 3 ГВт», — заявив Галущенко.
Він пояснив, що синхронізація дасть змогу значно підвищити надійність роботи української енергосистеми, знизити собівартість виробництва електроенергії за рахунок більш економічного використання генеруючих потужностей, а також підвищити безпеку постачання електроенергією споживачів.
«Ми становимо спільний енергетичний простір з ЄС, спільний „енергетичний фронт“. Якщо виникне аварійна ситуація у нас — ми гарантовано отримаємо електроенергію з Європи. Якщо треба буде екстрено „перекрити“ європейські потреби — ми зможемо це зробити», — констатував міністр.