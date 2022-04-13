Світовий банк виділить Україні $1,5 млрд — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555

Світовий банк виділить Україні $1,5 млрд

Вчора 08:48Казна та Політика
754
Світовий банк виділить Україні $1,5 млрдСвітовий банк виділить Україні $1,5 млрд
Світовий банк готує пакет допомоги для України на 1,5 млрд доларів.
Про це повідомив голова СБ Девід Малпасс, пише Reuters.
Він відзначив, що це стало можливим після того, як напередодні була схвалена допомога Міжнародної асоціації розвитку в розмірі 1 млрд доларів, а також виплата 100 млн доларів сусідній Молдові.
Читайте також
Малпасс уточнив, що цей транш допоможе Україні надавати критично важливі послуги, зокрема забезпечити виплати медикам, пенсіонерам і в рамках соціальних програм.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Корреспондент.net
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.