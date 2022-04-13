Світовий банк виділить Україні $1,5 млрд — Finance.ua

Світовий банк виділить Україні $1,5 млрд

Вчора 08:48 — Казна та Політика

Світовий банк виділить Україні $1,5 млрд

Світовий банк готує пакет допомоги для України на 1,5 млрд доларів.

Про це повідомив голова СБ Девід Малпасс, пише Reuters.

Він відзначив, що це стало можливим після того, як напередодні була схвалена допомога Міжнародної асоціації розвитку в розмірі 1 млрд доларів, а також виплата 100 млн доларів сусідній Молдові.

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Малпасс уточнив, що цей транш допоможе Україні надавати критично важливі послуги, зокрема забезпечити виплати медикам, пенсіонерам і в рамках соціальних програм.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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