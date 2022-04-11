Світовий банк прогнозує падіння ВВП України на 45% — Finance.ua
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Світовий банк прогнозує падіння ВВП України на 45%

Вчора 10:12Казна та Політика
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Валовий внутрішній продукт України за підсумками 2022 року може впасти на 45,1%, порівняно з попереднім роком.
Про це йдеться у прогнозі Світового банку.
Зазначається, що прогноз складено «за умов суттєвої невизначеності».
Точніший ступінь економічного спаду залежатиме від тривалості та інтенсивності війни, що проводиться росією.
Аналітики очікують на повільне відновлення української економіки. За їхньою оцінкою, у 2023 році ВВП країни зросте на 2,1%, у 2024 році — на 5,8%.
Що буде з цінами:
  • інфляція у 2022 році становитиме 15%;
  • у 2023 — 19%;
  • у 2024 році — 8,4%.
Війна та викликане нею переміщення осіб здатні суттєво позначитися на показниках бідності в Україні, наголошують експерти. Частка населення країни, що живе за межею бідності (для країн із порівнянними доходами цей поріг становить 5,5 долара на день), загрожує різко зрости — з 1,8% до 19,8%.
Прогнози для рф і білорусі. Водночас, ВВП росії за підсумками року може скоротитися на 11,2%, вважають аналітики. Причиною тому вони називають суттєві наслідки введених проти рф санкцій, зокрема скорочення внутрішнього попиту.
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За оцінкою Світового банку, річна інфляція в росії зросте з 9% у 2021 році до 22% у 2022 році і залишиться значно вищою за цільовий показник центрального банку.
На падіння ВВП поточного року аналітики очікують і в білорусі — на 6,5%. На думку Світового банку, 2023 року білоруська економіка зросте на 1,5%, роком пізніше — на 1,6%.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Економічна Правда
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