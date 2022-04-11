Світовий банк прогнозує падіння ВВП України на 45% — Finance.ua

Зазначається, що прогноз складено «за умов суттєвої невизначеності».
Точніший ступінь економічного спаду залежатиме від тривалості та інтенсивності війни, що проводиться росією.
Аналітики очікують на повільне відновлення української економіки. За їхньою оцінкою, у 2023 році ВВП країни зросте на 2,1%, у 2024 році — на 5,8%.
Що буде з цінами:
інфляція у 2022 році становитиме 15%;
у 2023 — 19%;
у 2024 році — 8,4%.
Війна та викликане нею переміщення осіб здатні суттєво позначитися на показниках бідності в Україні, наголошують експерти. Частка населення країни, що живе за межею бідності (для країн із порівнянними доходами цей поріг становить 5,5 долара на день), загрожує різко зрости — з 1,8% до 19,8%.
Прогнози для рф і білорусі. Водночас, ВВП росії за підсумками року може скоротитися на 11,2%, вважають аналітики. Причиною тому вони називають суттєві наслідки введених проти рф санкцій, зокрема скорочення внутрішнього попиту.