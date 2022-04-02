Мінекономіки оцінює падіння ВВП України в I-му кв.-2022 у 16% — Finance.ua
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Мінекономіки оцінює падіння ВВП України в I-му кв.-2022 у 16%

Вчора 21:08Казна та Політика
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Валовий внутрішній продукт України у першому кварталі 2022 року через розпочату росією війну впав на 16% порівняно з аналогічним періодом минулого року, такою є оцінка Міністерства економіки країни.
«Російська агресія проти України докорінно змінила нашу економіку. Наш прогноз зниження ВВП у першому кварталі 2022 року становить 16%, а загальнорічне падіння може досягти 40%», — наведено в пресрелізі відомства слова першого заступника міністра Дениса Кудіна.
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За його словами, найбільше постраждали ті галузі, де неможлива дистанційна робота, зокрема авіаційні, морські перевезення, сфера послуг, де бізнес працює безпосередньо зі споживачами.
Водночас Кудін зазначив, що за останні 10 днів економіка загалом почала оживати, бізнес у безпечних регіонах повертається до роботи, а аграрії розпочали посівну.
Мінекономіки зазначило, що у процесі відновлення економіки України особлива увага приділятиметься підтримці галузей, які безпосередньо забезпечують життєдіяльність громадян та зміцнюють обороноздатність держави.
«Йдеться про сільське господарство, виробництво продуктів харчування, роздрібну торгівлю, комунальні та енергетичні послуги, виробництва, що працюють над мобілізаційними замовленнями», — уточнило відомство.

Довідка Finance.ua:

  • раніше директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва 22 березня спрогнозувала, що спад ВВП України через розпочату росією війну може становити третину від довоєнного;
  • прем’єр-міністр Денис Шмигаль наприкінці березня дав прогноз про 35% спад і «трохи вище»;
  • за даними Держстату, у 2021 році ВВП України зріс на 3,4% після спаду на 3,8% у 2020 році, його номінальний обсяг становив приблизно $200 млрд.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
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