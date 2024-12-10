Світові енергогіганти створюють глобальний проєкт з мільярдними інвестиціями — Finance.ua
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Світові енергогіганти створюють глобальний проєкт з мільярдними інвестиціями

Енергетика
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Британський енергогігант British Petroleum (ВР) та найбільший виробник електроенергії Японії Jera Co. оголосили про об’єднання своїх активів у морській вітроенергетиці з інвестиціями в $5,8 млрд.
Про це повідомляє агентство Bloomberg.
Нова компанія — JERA Nex bp — має повернути імпульс світовій вітроенергетиці, яка переживає період скорочення інвестицій та згортання великих проєктів. Галузь зіткнулася з різким зростанням видатків, що змінило інвестиційні плани деяких найбільших світових гравців, включно з ВР.
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British Petroleum оголосила, що відмовляється від своєї стратегії зменшити до 2030 року видобуток нафти та газу на 40% та паралельно збільшити потужності ВДЕ. Компанія визнала, що її стратегія енергетичного переходу на екологічніше виробництво енергії негативно впливає на вартість акцій компанії.
Об’єднання з Jera дозволить британській компанії повернутися до нарощування потужностей у відновлюваній енергетиці та завершити два великі проєкти у морській вітрогенерації на 8 ГВт за $1,2 млрд.
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Крім британських проєктів, JERA Nex bp розвиватиме вітроенергетику в Австралії та Японії.
Компанія Jera була створена у 2015 році як спільне підприємство японських енергокомпаній Tokyo Electric Power Co. та Chubu Electric Power Co. Планувалося, що Jera стане одним із найбільших у світі покупців зрідженого природного газу. У травні компанія заявляла, що планує інвестувати в ЗПГ, відновлювані джерела енергії та водень.
За матеріалами:
НВ
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